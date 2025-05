Alcalde Adrián de la Garza lanza programa de protección para mujeres con Iconn y 7-Eleven

Con la firma de un convenio con la corporación Iconn, el alcalde Adrián de la Garza Santos, extiende su estrategia de seguridad a 261 tiendas de conveniencia 7-eleven que serán un “Punto seguro” para mujeres.

De esta forma el sector privado colabora con la seguridad municipal habilitando los negocios de la cadena como áreas de resguardo temporal y apoyo para adultas, adolescentes o niñas en situación de riesgo o violencia en espacios públicos.

“Punto Seguro” es un programa que se vincula a otras acciones del Gobierno de la Ciudad como “Sendero seguro” y “ESCUDO” para conformar una capital en paz, accesible y empática con toda la población, pero en particular con las regiomontanas. No es una firma de un convenio, no es un anuncio nada más, sino es un programa de trabajo que se va a establecer para poder hacer un enlace entre la corporación de seguridad, el Instituto de la Mujer y una institución privada como es Iconn, porque en sus 261 puntos aproximadamente, que es donde están cada uno de estos espacios, estas tiendas, va a haber personal capacitado para poder atender cualquier situación de riesgo o de probabilidad de violencia en contra de una niña o una mujer que estén, ya sea de paso por Monterrey o que vivan en la ciudad de Monterrey”, puntualizó el alcalde.