Endurecen penas contra feminicidas en Nayarit que asesinen frente a sus hijos o familiares

Las y los diputados integrantes de la Trigésima Cuarta Legislatura del Congreso de Nayarit aprobaron el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 361 Ter del Código Penal para el Estado de Nayarit, en materia de Agravante y Reparación Integral del Daño en el delito de Feminicidio.

Con la aprobación de estas reformas, quienes cometan feminicidio en presencia de hijos, hijas o familiares podrán ser condenados a penas de 50 a 75 años de prisión.

Además, si el agresor es un familiar cercano, perderá la patria potestad, la tutela, los derechos sobre la herencia y quedará prohibido ser tutor de los menores.

Los feminicidas recibirán castigos más duros por sus actos. FOTO: Adonaí Durán

Los agresores deberán pagar la reparación del daño

Una más de las acciones legales que deberá acatar quien cometa el delito de feminicidio, es que deberá cubrir la reparación integral del daño a la víctima o a sus familiares, incluyendo atención médica, psicológica y tratamientos necesarios.

En el dictamen aprobado se señala que el delito de feminicidio impacta gravemente a las familias de las víctimas, especialmente a hijos o padres, quienes enfrentan consecuencias económicas, emocionales y sociales, y a menudo quedan desprotegidos, en pobreza y olvido.

Al hacer uso de la Tribuna, la presidenta de la Comisión especial de Investigación en materia de Feminicidio, diputada Jocelyn Patricia Fernández Molina expresó.

Las autoridades locales castigarán con mayor dureza estos actos. FOTO: Adonaí Durán

Buscan no revictimizar las personas que perdieron a sus familiares en hechos violentos

“No podemos ser indolentes u omisos ante crímenes de naturaleza tan abominable como los feminicidios uno de los objetivos de la comisión es salvaguarda los derechos de quienes se han visto afectadas y afectados por este tipo de violencia, y créanme, cuando les digo que este camino no ha sido nada sencillo, no es fácil escuchar de viva voz los relatos de las familias, de las mujeres que han sido víctimas de feminicidios, no es fácil ver los rostros de tristeza y desasosiego de las hijas e hijos que perdieron a su madre, no hay palabras que puedan devolver esa vida o mitigar ese dolor y es este acompañamiento el que nos ha impulsado desde el ámbito legislativo a buscar una efectiva impartición de justicia que no deje sin castigo estos delitos”.

En suma, la reforma al artículo 361 Ter del Código Penal para el Estado de Nayarit, garantiza la reparación integral del daño y asegura que el responsable de un feminicidio o su tentativa cumpla con sus obligaciones legales, protegiendo a la víctima y a sus hijos e hijas, y brindando atención a su bienestar físico, emocional y psicológico.