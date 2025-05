¿Te tocó marchar? Estos son los motivos por los que podrías NO prestar el servicio militar

En México, el servicio a las armas es obligatorio y de orden público para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes, según las disposiciones de la Ley del Servicio Militar.

Sin embargo, existen algunas excepciones para el servicio militar, las cuales son incapacidad física o mental; ser mayor de 40 años y haber obtenido la cartilla; ser mexicano naturalizado mayor de 40 años y haber obtenido la cartilla; para los mexicanos que adquieren o hayan adquirido otra nacionalidad; para los ministros de cultos religiosos; por impedimento de orden moral; por ser hijo de extranjeros y por ser menonita.

El trámite de excepción del Servicio Militar Nacional no tienen ningún costo y debe realizarse en la oficina de reclutamiento de la Zona Militar más cercana o en el módulo de atención al público de la Oficina Central de Reclutamiento de la Dirección General de Personal, ubicada en avenida del Conscripto, número 9981, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53910, con acceso por la puerta No. 3 ubicada en el interior del Campo Militar No. 1-A, General de División Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

A continuación te compartimos cuáles son los documentos que deben presentarse para cada una de las situaciones de excepción del Servicio Militar Nacional.

Por ser mayor de 40 años de edad

Original y copia del acta de nacimiento.

Copia de la identificación oficial con fotografía vigente.

Original y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Original y copia de la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional del interesado.

del interesado. Formato universal para trámites del Servicio Militar Nacional.

Por ser ciudadano mexicano con otra nacionalidad

Original y Copia de acta de nacimiento.

Copia de identificación con fotografía vigente.

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Original y copia de la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional del interesado.

del interesado. Original y copia del documento que compruebe tu otra nacionalidad (pasaporte extranjero, cédula de identidad extranjera, certificado o acta de nacimiento, libro de familia, declaración de nacionalidad extranjera, carta de naturalización mexicana expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, etc.).

Formato universal para trámites del Servicio Militar Nacional.

Por algún impedimento de orden moral

Original y copia del acta de nacimiento.

Original y copia de Identificación con fotografía vigente.

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Original y copia de la Cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional .

. Formato universal para trámites del Servicio Militar Nacional.

Por incapacidad física o mental

Original y copia del acta de nacimiento.

Copia de identificación con fotografía vigente.

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Original y copia del Certificado de incapacidad expedido por dos médicos militares.

Copia de la documentación médica comprobatoria salvo en los casos en que la inutilidad sea evidente.

Formato universal para trámites del Servicio Militar Nacional.

Por condición menonita

Original y copia del acta de nacimiento.

Copia de identificación con fotografía vigente.

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional .

. Original y copia del certificado expedido por la autoridad competente que acredite su condición de menonita.

Formato universal para trámites del Servicio Militar Nacional.

Por ser ministro de culto religioso

Original y copia del acta de nacimiento.

Copia de identificación con fotografía vigente.

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional .

. Documento que acredite su personalidad como ministro de culto religioso, expedido por la asociación religiosa a la que pertenezca.

Oficio de autorización de culto expedido por la Secretaría de Gobernación.

Formato universal para trámites del Servicio Militar Nacional.

El trámite de excepción del Servicio Militar Nacional no tienen ningún costo y debe realizarse en la oficina de reclutamiento de la Zona Militar más cercana. Foto: Cuartoscuro.

Por ser ciudadano mexicano naturalizado

Original y copia del acta de nacimiento

Copia de la identificación oficial con fotografía (credencial de elector, cédula profesional, licencia de conducir, pasaporte u otra identificación con fotografía).

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Original y copia Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional .

. Original y copia carta de naturalización mexicana, expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Por ser hijo de extranjeros