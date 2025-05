Sheinbaum afirma que FGR no tienen información contra Marina del Pilar

La Fiscalía General de la República (FGR) no tiene información en contra de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la conferencia de prensa matutina, refrendó su respaldo a la gobernadora morenista a quien Estados Unidos le retiró su vida.

A pregunta expresa, minimizó la protesta con “carne asada” que se realizó para pedir que la gobernadora se someta a la revocación de mandato, “habría que ver quién fue por la carne asada”.

—¿Todavía no hay información de parte de Estados Unidos pr la visa?, se le cuestionó a la presidenta.

—No hay ninguna información en la Fiscalía General de la República, que pudiera decir que hay algo en contra de Marina del Pilar, acotó.

La titular del Ejecutivo Federal aseguró que la gobernadora de Baja California tiene el respaldo de la población por su desempeño.

Dijo que en su gobierno existe libertad para expresar cualquier inconformidad en su gobierno.

“Ella hace buen trabajo, la quiere mucho la gente, lo he visto, lo he percibido cuando estoy en Baja California, y pues claro ella informó que le fue a retirada la visa, la embajada Estados Unidos dice que es una información privada, que no se puede dar más información y hasta ahí, no, no hay nada más”, enfatizó.

“Ella está haciendo su trabajo en Baja California y que bueno, de todas maneras que quién no esté de acuerdo pues que se manifieste, somos un país libre, todos se pueden manifestar en contra de algo, aquí no hay represión”, aseguró.