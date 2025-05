Señor amenaza con un arma a joven por estacionarse un momento en la entrada de su casa

Un joven grabó el momento justo cuando un señor se acercó a reclamarle para que moviera su carro que había dejado estacionado por un momento frente a su cochera. Sin embargo, la persona que reclamó salió de su domicilio portando un arma de fuego que tenía metida entre su pantalón a la altura de su cintura.

Pero al ver que el joven al que reclamaba comenzó a grabarlo con la cámara de su teléfono celular, de pronto el señor cubrió la pistola con su playera de color naranja, y pidió de forma más serena que retiraran el automóvil de la entrada de su cochera, aunque visiblemente molesto.

El reclamo del señor armado contra el joven automovilista sucedió en un domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón en calles de la colonia Guadalupe Inn. En el metraje compartido en las redes sociales quedó grabado el momento cuando creció el enojo del señor y empezó a amenazar al joven.

El señor exhortó al joven automovilista que se quitara de la calle ya que tapaba la entrada de la cochera de su casa: “Estás estorbando una entrada, por favor muévete de mi lugar. No me grabes, tienes prohibido grabarme. Muévete de mi lugar, por favor. Muévete, por favor, de mi lugar, te lo pedí amablemente”, acotó y amenazó con ir a buscar al joven:

“No me grabes, está prohibido que me grabes. Te prohíbo que me grabes. Voy a tomar los datos de tu placa y te voy a buscar”: Señor enojado.