Rescatan a 50 venados cola blanca de un criadero ilegal en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- El Zoológico de Morelia, recibió a cerca de 50 ejemplares de venado cola blanca, que fueron asegurados de un criadero ilegal en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Los ejemplares, estaban bajo el resguardo de un creador de contenido en redes sociales conocido como Chago Gallo, quien el 17 de mayo, vio cómo los animales le fueron retirados durante un operativo de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA).

Los ejemplares quedaron bajo el cuidado del Zoológico de Morelia.

Previo al aseguramiento, Chago Gallo subió videos a sus redes sociales en los que pedía ayuda para evitar el retiro de los venados, pues argumentó que los animales nacieron y vivieron en ese espacio durante doce años.

“Los protejo, los cuido y ellos me aman. No los uso y no los tengo para comer, solo los protejo, nunca me voy a comer un venadito", explicó en un video de octubre de 2024.

Chago Gallo también expresó su frustración tras el operativo: "No pude contra el gobierno mi gente, no pude. Las autoridades no apoyan estos proyectos, lo que nosotros hacemos, no les gusta esto, espero que los atiendan como yo los atiendo".

Contó que hace 12 años, “empezamos con dos venaditos” que dejaron abandonados, “e hicimos muchos venados, los reproducimos, los cuidamos, los protegí de todo el mundo”.

Venados recuperados estaban en mal estado, revela Zoo de Morelia

Tras la viralización del caso, la dirección del Zoológico de Morelia explicó que desde hace dos años la PROFEPA atendió denuncias relacionadas al criadero que no contaba con los permisos necesarios.

Explicó que el Zoológico de Morelia únicamente apoya en el resguardo de los ejemplares, los cuales se encontraron en mal estado de salud derivado de una dieta inadecuada, ya que los alimentaban con restrojo molido y maíz quebrado.

Además, no se les desparasitaba de manera adecuada e incluso ya presentaban daño por consanguinidad.

Indicó que el parque realizará análisis para conocer el estado de salud, mientras tanto, permanecerán en cuarentena para no afectar a los ejemplares que ya se encuentran en el recinto.

El Zoológico de Morelia precisó que la entrega de los ejemplares se realizó de manera voluntaria, toda vez que el propietario no podía mantenerlos y que nunca realizó los trámites correspondientes para el manejo legal del criadero de venado cola blanca.