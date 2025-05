Lanzan canción inspirada en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez: "El último live"

Como parte de los homenajes que se han brindado a Valeria Márquez, influencer asesinada a balazos mientras grababa un video en vivo, se dio a conocer una canción que aparentemente estaría inspirada en la historia de la creadora de contenido. El tema, titulado "El último live" aborda parajes de la vida de la joven, quien apenas tenía 23 años al momento de su feminicidio, pero ya había consolidado una carrera en el mundo de las redes sociales y administraba su propio salón de belleza, mismo donde fue acribillada por un supuesto sicario.

La canción fue compartida por una cantante mexicana identificada como Valeria Yescas, quien la compartió en su canal de YouTube. En la descripción del video, la intérprete explicó que su intención era homenajear a la joven y pedir justicia por su feminicidio: "apoyemos la justicia para Valeria y todas las víctimas", se lee en la descripción del video oficial. De igual manera, la cantante recordó que Márquez era una estrella en redes sociales y era la dueña del salón Blossom Beauty Lounge.

Yescas afirmó que el video era respetuoso con la memoria y los seres queridos de Valeria, por lo que no se incluían especulaciones que han estado circulando en redes sociales "el video es un tributo respetuoso. No incluye contenido gráfico ni especulaciones", puntualiza la descripción del clip. Actualmente, la canción dedicada a Valeria Márquez cuenta con más de 120 mil reproducciones y acumula 230 comentarios, donde los internautas se han sumado para exigir justicia y que el crimen no quede impune.

¿De qué habla la canción para Valeria Márquez?

La influencer tenía más de 100 mil seguidores. Foto: IG / Valeria Márquez.

La canción, que tiene una duración de 3 minutos y 39 segundos, habla sobre la vida de Valeria Márquez, en ella se puede escuchar que la joven era trabajadora y había logrado consolidar su propio salón de belleza a la edad de 23 años. De igual manera, se menciona que la influencer fue acribillada en su emprendimiento, el Blossom Beauty Lounge, mientras grababa un video en directo para sus más de 100 mil seguidores que tenía en las distintas plataformas digitales.

"En Jalisco se escucha la historia que hoy canto de una joven valiente que su vida cegaron (...) Valeria Márquez, la reina del TikTok, con su risa y estilo al mundo conquistó", son algunas de las estrofas de la canción. "Valeria tu brillo no muere (...) justicia pedimos, que el culpable no duerma", se oye en la canción. La letra también menciona al sicario que la asesinó: "un falso repartidor, con saña y traición, entró a su estética y le quitó la razón".

¿Qué se sabe del feminicidio de Valeria Márquez?

Valeria fue asesinada mientras graba un video en vivo para sus seguidores. Foto: IG / Valeria Márquez.

Valeria Márquez era una joven originaria de Jalisco, quien fue asesinada en el municipio de Zapopan mientras grababa un video en vivo. La joven se había consolidado como una influencer en redes sociales, donde acumulaba más de 100 mil seguidores; usualmente compartía videos mostrando su estilo de vida, las canciones que escuchaba, consejos de belleza y su salón de belleza, donde realizaban servicios como cortes de cabello, manicuras y extensiones de pestañas.

El día de los hechos, Márquez se encontraba en su salón de belleza grabando en vivo. Ante sus seguidores ella comentó que estaba esperando a un supuesto repartidor, quien le entregaría un regalo. Sin embargo, el sujeto fue quien le arrebató la vida al dispararle en dos ocasiones. El video capturó el momento exacto del feminicidio y posteriormente fue finalizado por una trabajadora del lugar, quien se acercó al cuerpo de la creadora de contenido y tomó el celular con el que grababa.