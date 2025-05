Escultura Los Tubos será reubicada por obras viales en San Pedro Garza García

El municipio de San Pedro Garza García inició trabajos para reubicar la escultura Los Tubos, ubicada en el crucero de Gómez Morín, Vasconcelos y Calzada del Valle, como primer paso para permitir la construcción del proyecto integral de movilidad. Todas las vialidades en el área permanecerán disponibles durante el día y sólo se aplicarán restricciones nocturnas de 23:00 a 5:00 horas, para permitir el movimiento seguro de vehículos pesados.

La reubicación de la escultura de 151 toneladas es el punto de partida para una serie de obras que incluyen "enderezar" la Avenida Gómez Morín y construir nuevas conexiones viales que reducirán los tiempos de traslado; además, se contemplan cruces peatonales seguros y mejoras en el entornos urbano.

"Me da mucho gusto que al final de cuentas estos proyectos de movilidad que tanto nos urgen y tanto hace falta en San Pedro, finalmente empiezan a ser una realidad, con estos no sólo mejoraremos la movilidad de las personas, si no que poco a poco vamos avanzando hacia una mejoría y mayor modernidad en todo el municipio", expresó el alcalde Mauricio Fernández.