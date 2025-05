Colapsa Acapulco por Acamoto 2025, acusan falta de servicios

Durante el festival Acamoto 2025, ante la inacción del ayuntamiento de Acapulco que encabeza Abelina López, personal de hoteles y restaurantes tuvo que salir a las calles a recoger basura y atender emergencias menores.

Lo anterior en un esfuerzo por salvaguardar la imagen del destino turístico y mitigar el daño. Los acapulqueños reportaron múltiples incidentes de violencia, accidentes viales y hasta muertes sin respuesta de la autoridad local.

El evento, que reunió por tres días a motociclistas, no fue convocado oficialmente por el Ayuntamiento, pero su masividad era previsible. No obstante, autoridades locales no implementaron protocolos de prevención, estrategias de seguridad, acciones mínimas de limpieza o regulación comercial.

Lo que debió ser una jornada turística vigilada y organizada, de acuerdo con los testimonios, terminó en un desorden generalizado con consecuencias graves para habitantes, visitantes y trabajadores del sector turístico.

Durante el desarrollo del Acamoto, la ciudadanía lamentó que no hubo presencia efectiva de reglamentos, seguridad pública ni servicios públicos. Lo anterior, porque no se instalaron los suficientes filtros de seguridad ni hubo control sobre el consumo de alcohol en la vía pública y toneladas de basura se acumularon en la zona turística sin atención del municipio.