Carlos Velázquez de León se disculpa públicamente con Gerardo Fernández Noroña por agresiones verbales en aeropuerto

Hoy, el abogado Carlos Velázquez de León acudió al Senado de la República a presentar una disculpa pública al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, por agresiones ocurridas en septiembre de 2024.

Hace ocho meses, el abogado miembro del bufete Basham, Ringe y Correa S. C, agredió al senador morenistas mientras estaban en una sala del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Aunque el abogado ya se había disculpado mediante una carta, este lunes acudió al Senado a presentar personalmente la disculpa pública, la cual fue transmitida por los canales oficiales de la Cámara alta.

“Señor senador Gerardo Fernández Noroña, me dirijo a usted con el respeto que me merece su investidura y persona para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos el pasado 20 de septiembre de 2024, en el salón American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, indicó.

El abogado Carlos Velázquez reconoció que sus palabras y acciones fueron inaceptables, por lo que está consciente que el senador Fernández Noroña merece respeto.

“Mi comportamiento de ese día no tiene justificación, se aparta por completo de los principios que me han formado y no refleja los valores que guían mi vida personal, laboral y profesional, menos aún del lugar donde trabajo”, sostuvo.