Autoridades de Michoacán acusan a antivacunas por aumento de sarampión

Desde 1992, Michoacán no había registrado contagios autóctonos de sarampión, sin embargo, el movimiento antivacunas que se desató a nivel mundial durante la pandemia de Covid-19 influyó para que esta enfermedad vírica nuevamente se propagara, señaló la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM).

El doctor Fabio Silahua, jefe del Departamento de Epidemiología de la SSM, expuso que los tres casos de sarampión detectados en Maravatío corresponden a tres hermanos de 15, 6 y 3 años de edad, quienes acudieron a un festejo donde convivieron con personas provenientes de otro país, y al no estar vacunados, ocurrió el contagio.

“El sarampión está presente en Estados Unidos, en Texas, en Canadá, y parece ser que sí vinieron de ambos países y tenemos connacionales en ambos lados. Estos niños no estaban vacunados, porque el papá no quiso vacunarlos, por todos estos mitos el papá decidió no vacunarlos; el Covid afectó esa parte, porque la mayor parte de la atención se dedicó a vacunar Covid y de ahí surgieron muchos grupos antivacunas”, señaló.