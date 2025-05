Así fue la misteriosa ÚLTIMA LLAMADA que recibió Valeria Márquez en su video antes de ser asesinada en Zapopan

A pocos días de que se cumpla una semana del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, se han ido revelando nuevos detalles sobre su asesinato. Ahora se ha dado a conocer que la creadora de contenido tuvo una última llamada antes de ser atacada a balazos. Y es que los minutos previos a su asesinato, la creadora de contenido estaba transmitiendo en directo para sus miles de seguidores, a quienes les estaba platicando sobre su rutina y habló sobre un supuesto repartidor que la estaba buscando.

En redes sociales se ha compartido un extracto del video en vivo que grabó Márquez antes de ser asesinada. En dicho material se ve que la joven recibió una llamada telefónica, la cual atendió y comentó con sus seguidores. Según lo que se alcanza a escuchar, la creadora de contenido contestó la llamada diciendo "bueno" y posteriormente agregó "no". Al leer los comentarios de su transmisión, fue cuestionada sobre quién le había llamado.

Al respecto, Márquez reveló que le llamaron de una tienda departamental, buscando a otra persona identificada como Karina. La influencer dijo que esto habría sido por una supuesta deuda, pero negó ser ella la persona que debía dinero: "me estoy muriendo de sueño (...) no voy a pagar, me hablaron de una Karina no sé qué, que debe. Karina si diste mi número, ve y págales", fueron las palabras de la creadora de contenido al contar quién le había llamado por teléfono.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Valeria Márquez?

La joven tenía 23 años de edad. Foto: IG / Valeria Márquez.

Pese a que cada día salen a la luz nuevos detalles sobre el feminicidio de Valeria, así como detalles sobre los últimos momentos que tuvo von vida, las autoridades de Jalisco aún no han arrestado a ninguna persona en relación con este crimen. De igual manera, la fiscalía no ha ofrecido nuevos detalles del caso; la información más reciente de la fiscalía informó que las amigas y familiares de la creadora de contenido serían citados para declarar sobre el caso.

Usuarios en redes sociales continúan conmocionados por el feminicidio de Valeria, por lo que han exhortado a las autoridades de Jalisco a que este crimen no quede impune y haya justicia para la influencer, quien fue asesinada en plena transmisión en vivo. Los fanáticos de la modelo también han pedido que las autoridades investiguen a la expareja de la mujer, esto debido a que la joven lo habría señalado previamente como sospechoso en caso de que le llegara a pasar algo a ella.

Así fue el feminicidio de Valeria

La influencer recibió dos balazos. Foto: IG / Valeria Márquez.

Previo a su feminicidio, Valeria Márquez estaba grabando un video en directo, durante dicha transmisión, Márquez conversaba con sus seguidores cuando narró un inquietante suceso. La joven comentó que un hombre desconocido había acudido a su salón de belleza, ubicado en Zapopan, preguntando por ella, pero que no logró encontrarla porque aún no llegaba. Su amiga, quien se encontraba en el lugar, la contactó para decirle que el sujeto insistía en entregarle un regalo personalmente. Ante esto, Valeria le pidió que le dijera al hombre que regresara una hora más tarde.

La creadora de contenido se mostró visiblemente incómoda al relatar lo sucedido. Admitió sentirse nerviosa, pues no sabía quién era el individuo y le inquietaba que, según su amiga, llevaba el rostro cubierto. A pesar de manifestar en varias ocasiones su deseo de abandonar el lugar, decidió permanecer allí, decisión que lamentablemente le costó la vida minutos después.

“Me quedé preocupada porque dice que no se le veía la cara... y que dijo ‘en una hora regreso’. ¿Y en qué venía, en una moto?”, se le escucha decir, con evidente angustia. Posteriormente, en el video se ve que llegó un supuesto repartidor, quien fingiendo tener un regalo se acercó hasta la creadora de contenido y la asesinó.