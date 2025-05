Amigas de Valeria Márquez aseguran que la influencer tenía amenazas: "le decían que su muerte estaba cerca"

A casi una semana del feminicidio de Valeria Márquez, la influencer que fue acribillada mientras transmitía un video en vivo desde su salón de belleza en el estado de Jalisco, han salido a la luz nuevos detalles del caso. Ahora, trascendió, a través de medios de comunicación, que algunas amigas y seres queridos de la joven ya le habían advertido que tuviera cuidado, pues consideraban que estaba en una situación de riesgo y que su muerte podría estar cerca.

En entrevista con medios locales, una joven, supuesta amiga de Valeria, identificada como Gisel, comentó que ella sabía que la creadora de contenido había sido amenazada previamente: "se supo que la amenazaron una vez en un antro. La llegaron amenazar que '¿por qué te diviertes? tu allá y yo acá'. También, se decía que muchos le decían de que 'tu muerte está cerca'. Si se llegó a rumorar de que 'tu muerte está cerca y fíjate con quién te relacionas' y pues pasó la tragedia".

Gisel también comentó que Valeria era una buena persona y que no merecía ser víctima de un feminicidio: "me daban ganas de llorar, a todo México nos impactó. No se merecía lo que le pasó, ella era un amor de persona. Ella te sonreía aunque no te conocía. Con el en vivo hay muchas pruebas (contra sus amigas) de que una de ellas estuvo muy insistente para que se quedara", sentenció la joven amiga de la creadora de contenido, quien ahora pide justicia para la influencer.

Piden que se investigue a las amigas de Valeria

La joven tenía amenazas. Foto: IG / Valeria Márquez

En redes sociales, decenas de personas también se han pronunciado por el feminicidio de la joven. Los seguidores de Márquez también han pedido a las autoridades de Jalisco que se investigue a dos de las amigas de la influencer, pues aseguran que ambas estuvieron muy insistentes para que ella se quedara en el salón de belleza donde fue asesinada, pese a que la creadora de contenido ya había comentado que se sentía en peligro y quería irse del lugar.

Los hechos estarían grabados en la transmisión en vivo que hizo Valeria. En dicha conversación con sus seguidores, la influencer narró que se sentía preocupada porque un hombre misterioso la había ido a buscar horas antes a su salón de belleza, bajo el argumento de que le quería entregar un regalo. La creadora de contenido expresó que sentía preocupación al respecto y que quería irse del lugar. Sin embargo, una de sus amigas, quien estaba en el establecimiento, le pidió calmarse y le sugirió esperar, asegurando que le darían un regalo costoso.

Valeria presentía que la iban a matar

Valeria temía su muerte. Foto: IG / Valeria Márquez

"Me quede preocupada que porque dice (su amiga) que no se le veía la cara. Y que dijo 'en una hora regreso' y en qué venía ¿en una moto? A lo mejor me iban a matar", fueron las palabras de Valeria Márquez al externar su angustia por la visita de un repartidor que no se identificó. A lo cual su amiga trató de calmarla, argumentando que la persona misteriosa solo quería entregarle un regalo costoso. Sin embargo, cuando el hombre llegó, le entregó un peluche y posteriormente le disparó en el pecho y en la cabeza, dejándola sin vida.

Sobre la posible participación de sus amigas en el crimen, las autoridades no han dado a conocer información que las vincule con el feminicidio, por lo que únicamente son especulaciones que circulan en internet. Las jóvenes han negado dichas acusaciones y han pedido respeto para el difícil momento que atraviesan. No obstante, la Fiscalía del Estado confirmó que los seres queridos de Valeria serán citados a declarar, para tener más información del caso.