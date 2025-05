Reportero de Mexicali es detenido tras chocar 2 veces; ofrece disculpas en redes sociales

La noche del viernes se registró un incidente vial en la colonia Carbajal que terminó con la detención de David Mena, reconocido reportero de Mexicali y conocido como “el reportero de la gente”.

Según informes de la Policía Municipal, Mena fue protagonista de un accidente en el que impactó un vehículo y, en su intento de escapar, provocó un segundo choque con otro automóvil.

Tras el impacto, las víctimas lograron interceptar al conductor y solicitaron apoyo a través del 911. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y trasladaron a Mena a la comandancia, donde permaneció detenido durante la noche. Sin embargo, al día siguiente, fue liberado tras llegar a un acuerdo con las partes afectadas.

El incidente ha generado controversia debido a la conducta evasiva del periodista, quien ha ganado reconocimiento por denunciar irregularidades en la ciudad. En su red social de Facebook, Mena publicó una disculpa en la que reconoce su error.

"Mi gente, tuve un error y me haré responsable de ello. Ha sido un año muy difícil para mí, pero no hay excusa para mi comportamiento. A la parte afectada le daré el pago correspondiente y en breve acudiré a su casa para dar la cara. Estoy muy apenado con ellos porque se malinterpretó, no quería enfrentar lo ocurrido. Una disculpa si así se vio."