INE ordena a Yasmín Esquivel borrar publicaciones pagadas en Facebook

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que la ministra Yasmín Esquivel Mossa incurrió en violaciones a las leyes electorales en su campaña a la reelección, esta vez por publicaciones pagadas en la red social Facebook, lo cual está prohibido.

En sesión de este domingo por la noche, la comisión del INE resolvió de manera unánime dictar medidas cautelares en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, así como a otras personas con perfiles en Facebook, para que borren todas las publicaciones pagadas en esa red social.

Y es que un ciudadano denunció diversas publicaciones pagadas en varios perfiles de Facebook para promocionar la candidatura de Yasmín Esquivel.

La Comisión de Quejas y Denuncias resolvió que es procedente dictar las medida cautelares, toda vez que se acreditó la contratación de publicaciones y el contenido de las mismas permanece disponible de manera íntegra en los perfiles denunciados.

La comisión indicó que aunque algunas de esas publicaciones ha venció el plazo de la promoción, se calificó que su difusión continúa y afecta a la equidad de la contienda electoral de la elección judicial.

La comisión también pidió a los demás perfiles relacionados, no solo el de la ministra, que eliminen la publicidad de sus redes sociales para evitar que haya una contienda inequitativa. Sin embargo, no hubo llamado de atención para futuras publicaciones.

Está no es la primera vez que la Comisión de Quejas resuelve que la ministra Yasmín Esquivel viola las leyes de la contienda electoral, toda vez que el pasado 9 de mayo también pidió a la ministra que respete las reglas de las elecciones, toda vez que participó en un evento sindical donde otras candidaturas no fueron invitadas, por lo que no se dan condiciones de igualdad.