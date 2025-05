“Ayúdenme, no está padre”, pide El Chuyón luego de que lo ligaran con Valeria Márquez, asesinada a balazos en Zapopan

Jesús Hernández, también conocido como “El Chuyón” o “El Chuyazo” acusó que las amenazas y vinculaciones con el asesinato de la influencer Valeria Márquez, quien recibió varios disparos de arma de fuego durante una transmisión en vivo, no paran por lo que pidió ayuda.

El Chuyón retomó una grabación donde dejó claro que la broma que le hicieron salió de control ante lo delicado del crimen que dejó sin vida a la influencer. En el metraje de menos de un minuto, el periodista deportivo insistió que no tiene nada que ver con el caso.

El video que compartió El Chuyón inicia con la presentación del periodista: “Qué tal, soy El Chuyón, Jesús Hernández, nomás para aclarar de nueva cuenta, siguen llegando las amenazas, intimidaciones”, señaló el comunicador para dar contexto a su pedido de ayuda.

El Chuyón afirma que sufre acoso

El Chuyón pidió ayuda para que termine la broma que lo vincula con Valeria Márquez. Foto: X @jhernandez83

Jesús Hernández reiteró que es periodista deportivo: “lamento profundamente lo que le pasó a Valeria pero no tengo nada que ver, fue una broma, un acoso contra mi persona, y nomás les pide ayudenme a divulgar este video, yo no tengo nada que ver con ese asunto”, mencionó y agregó:

“Soy un periodista deportivo y a algún gracioso se le ocurrió que era buena idea poner esta fotos en este terrible, suceso, ayúdenme porque no está padre”: Jesús Hernández, alias “El Chuyón”.

Asimismo, Jesús Hernández sentenció: “Tampoco yo no tengo nada que ver con este asunto, soy una persona normal soy un periodista deportivo hago contenido pero repito, no tengo nada que ver con este terrible suceso”.

Mis respetos Fer, saliendo de esta volvemos a lo nuestro. Saludos https://t.co/VFWMCCAx13 — Soy el Chuyón (@jhernandez83) May 18, 2025

En respuesta, un internauta le cuestionó: “Neta no puedo creer que no aguantes el mame, pero está bien mi buen Chuyon, pensé que eras banda”; en respuesta, Hernández acotó: “¿Cuál mame?”. No obstante, otras personas se solidarizan con el comunicador:

“Más allá de las notables diferencias que tengamos, me sumo en apoyo a su persona. ‘Vale el mame’ cuando se limita meramente a lo deportivo o máximo a una situación fuera de contexto, pero sin poner en riesgo a la persona, como ahora está pasando”, señaló su colega Fernando Esquivel.