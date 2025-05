“No estoy para que me crean”, Vivian de la Torre reaparece en redes tras el asesinato de Valeria Márquez

Tras el asesinato de Valeria Torres, el nombre de Vivian de la Torre se posicionó en la cima de las listas de tendencias y esto se debe a que la también influencer fue señalada de estar involucrada en el crimen de su amiga, sin embargo, tras todo el revuelo que se originó a su alrededor, la joven reapareció en redes y lanzó una serie de mensajes para deslindarse del mediático crimen, no obstante, lo único que hizo fue generar mucha más polémica.

Fue el pasado martes 13 de mayo cuando ocurrió el asesinato de Valeria Márquez, quien se encontraba realizando una transmisión en vivo para su perfil de TikTok cuando fue baleada por un par de sicarios que se movilizaban en moto, la también modelo se encontraba al interior de su salón de belleza ubicado en la colonia Real del Carmen de Zapopan, Jalisco y Vivian de la Torre tomó relevancia en el caso debido a que fue señalada de poner a su amiga en una situación vulnerable pues durante el referido live le pidió que no se moviera de su local debido a que estaba por llegarle un regalo que le había enviado.

Vivian de la Torre ha negado estar involucrada en el crimen de Valeria Márquez. Foto: FB: Barbivvvv

Cabe señalar que, Vivian de la Torre no fue la única persona vinculada con el crimen de Valeria Márquez pues los seguidores de la también modelo señalaron a su expareja, un hombre que presuntamente está vinculado con un grupo criminal con fuerte presencia en Jalisco a quien ya había expuesto en redes sociales por haberla amenazado en distintas ocasiones, incluso, la joven de tan solo 23 años manifestó temer por su seguridad debido a esta situación.

Pese a los señalamientos, la Fiscalía del estado de Jalisco informó que las investigaciones en torno a este feminicidio ya están en curso, sin embargo, descartó que exista algún señalamiento directo contra alguna persona en específico, no obstante, se enfatizó que se están analizando todas las declaraciones e indicios, incluidos videos y publicaciones en redes sociales para así poder generar líneas de investigación.

Vivian de la Torre señaló que consideraba a Valeria Márquez como una hermana. Foto: FB: Barbivvvv

Vivian de la Torre reaparece en redes, denuncia amenazas y pide se detengan los ataques en su contra

Luego de todo el revuelo que se originó en torno al asesinato de Valeria Márquez, Vivian de la Torre utilizó su perfil oficial de Facebook para denunciar que sus cuentas en TikTok e Instagram fueron bloqueadas, además, aseguró que recibió fuertes amenazas y pidió que se detenga todo el hate en su contra pues aseguró que no tiene nada que ver con la muerte de su amiga, a quien consideraba como una hermana, sostuvo.

Vivian de la Torre pidió detener el hate en su contra. Foto: FB: Barbivvvv

Vivian de la Torre también se dio a la tarea de responderle a decenas de usuarios que la acusaban de ser cómplice en el asesinato de Valeria Márquez, sin embargo, la también influencer señaló que confía en que la justicia hará correctamente su trabajo y que los videos de las cámaras de seguridad del salón de belleza donde ocurrió el crimen le darían la razón.

Vivian de la Torre señaló que solo quiere que encuentren a los responsables del asesinato de Valeria Márquez para comprobar su inocencia. Foto: FB: Barbivvvv

“No estoy para que me crean, pero en verdad yo no tengo nada que ver! Solo quiero que esto tenga solución para encontrar al responsable”, “Paren todo el hate a mi persona” y “No hagan o digan cosas que no son verdad, solo hablo para aclarar yo no sé nada”, fueron algunos de los comentarios emitidos a través del perfil oficial de Vivian de la Torre, cuya última publicación fue realizada la noche del pasado 14 de mayo.