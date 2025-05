Mató a golpes a Norma Lizbeth de 14 años y ahora podría quedar en libertad

El 1 de febrero del 2023 la menor de edad Norma Lizbeth sufrió una brutal golpiza por parte de Azahara N, lo que terminó en su trágica muerte. En ese entonces la agresora fue señalada de haber golpeado a su compañera afuera de la secundaria anexa a la Normal 0518, en Teotihuacán, Estado de México.

Azahara le causó un trauma encefálico, por lo que fue procesada por el delito de homicidio calificado e ingresada al Centro de Internamiento Juvenil desde 2023. Sin embargo, su defensa legal logró un amparo que les permitiría reducir su pena en 3 años, por lo que la familia de Norma Lizbeth ha externado su preocupación sobre la impunidad que podría surgir en el caso de su ser querida.

Familiares de Norma Lizbeth temen que

Caso de Norma Lizbeth podría terminar en impunidad

Los familiares de Norma Lizbeth lamentaron que el pasado abril recibieron una notificación del Poder Judicial del Estado de México sobre la reapertura del caso, de modo que la golpeadora podría salir antes del mes de marzo de 2026. Según sus declaraciones, los familiares de Azahara buscan evitar la reparación del daño, lo que afectaría sus derechos como doliente.

“Ahorita estamos declarando todos: los médicos, a mí ya me tocó ir a declarar ayer, falta mi mamá, de ahí siguen los médicos, los peritos, ya vio de hecho la jueza igual el video, o sea no sé por qué no da una solución ya porque se supone que la sentencia ya la dijo el juez anterior (...) ellos dicen que violaron sus derechos de ella, pero no es cierto”, declaró Alma Delia, en entrevista con Milenio.

Familiares de la agresora piden una audiencia pública

Por su parte, los familiares de Azahara N han solicitado una audiencia pública, ante los medios de comunicación, para difundir las declaraciones relevante sobre el caso de la menor de edad, que murió a causa de bullying hace 2 años, de acuerdo con la determinación del juez.

La madre de la asesina, Maggy, emitió una transmisión en vivo donde explicó las supuestas irregularidades que ha tenido el caso. Incluso, aseguró que el juez sufrió presión mediática, lo que ocasionó que dictaminara la sentencia de 3 años de Azahara y la reparación de 457 mil pesos. Además, aprovechó la transmisión en vivo para ofrecer una rifa a quienes interactuaran durante el video y regalar un servicio de su negocio.

"El amparo que metimos para favorecer a mi hija salió positivo, estoy contenta, porque desgraciadamente por el tema mediático, se culpó a mi hija por algo que no cometió. Por todas las irregularidades, el amparo salió favorable, no entiendo mucho de leyes, pero yo entiendo que se violaron muchos derechos de mi hija", compartió en Facebook la madre de la asesina.

Hace 2 años, el video de la golpiza contra Norma Lizbeth se volvió viral por la brutalidad de los hechos. Durante el clip, se pudo observar a ambas jóvenes sosteniendo una fuerte riña, sin embargo, Azahara N, utilizó una roca en contra de la cabeza de Norma Lizbeth, lo que ocasionó su muerte cerebral.

