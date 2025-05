Caso Valeria Márquez: Erika Vega, pide que que la desvinculen del asesinato de la tiktoker

Luego de la muerte de Valeria Márquez, de 23 años de edad, el pasado 13 de mayo de 2025, la investigación por parte de las autoridades sigue en búsqueda del presunto asesino de la tiktoker en Zapopan, donde tras estar en un directo en su plataforma oficial, fue atacada por un desconocido.

Según fuentes, quien la acompañaba era su trabajadora Erika, quien presuntamente estaría coludida con lo que le pasó a la mexicana y además se presume que fue quien apagó el directo de la influencer, luego de morir por varios disparos en medio de la transmisión para sus fans.

El nombre de la creadora de contenido se volvió viral debido a que en la transmisión su trabajadora de nombre “Erika” le comentó que habían intentado darle un regalo costoso, pero que esperaban dárselo precisamente solamente a ella que falleció el pasado 13 de mayo.

Erika Vega mandó un mensaje a través de sus redes sociales debido a que diversos usuarios de redes sociales la han acusado de ser precisamente la trabajadora que había visto todo el ataque que llevó a la muerte de Valeria Márquez en su salón de belleza en Zapopan.

Asimismo, explicó que es una mujer empresaria Sonorense de 35 años de edad, cuenta con un matrimonio de siete años y con dos hijas, por lo que siguió mencionando que no es la trabajadora de Valeria Márquez.

"De verdad espero que pronto den con los verdaderos culpables. Ustedes ya tienen las fotos de las chicas, no entenderé porque me vincula o me señalan en este asunto tan delicado. Esto es una acusación muy delicada y por eso mismo pido que se me deje de vincular en este tema, mi más sentido pésame a toda la familia de Valeria Márquez ante esta irreparable pérdida. De corazón para su familia que todo caiga por su propio peso y si que se haga justicia Desde mi hogar en Zapopan, Jalisco, a 16 de mayo de 2025", agregó Erika Vega.