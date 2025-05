"Me da miedo Vivian", FILTRAN supuesto chat del caso Valeria Márquez

En medios de las investigaciones por el feminicidio de la tiktoker, Valeria Márquez, quien fue asesinada durante una transmisión en vivo en redes sociales, fans de la joven filtraron un chat que supuestamente se dio entre personas involucradas en el hecho, ocurrido el pasado martes 13 de mayo en Zapopan, Jalisco.

Si bien las investigaciones continúan sin que se haya señalado a alguien formalmente, la Fiscalía de Jalisco pidió que no se criminalice a Valeria Márquez, pues puntualizó que no existe hasta este momento en la carpeta de investigación algún señalamiento contra un personaje en particular.

Valeria Márquez

"La Fiscalía del Estado refrenda que la investigación se realiza bajo el protocolo de feminicidio y enfatiza la importancia de evitar la revictimización de las mujeres durante las investigaciones de delitos, especialmente aquellos relacionados con violencia de género", señaló la autoridad.

A Valeria Márquez se le vinculó como pareja sentimental de Ricardo Velazco, identitifcado por las autoridades con el sobrenombre de "El RR", líder del grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dicho personaje también es señalado de haber asesinado al influencer, Juan Luis Lagunas,"El Pirata de Culiacán", el 18 de diciembre de 2018 y quien estaba asociado al cártel de Sinaloa.

Sin embargo, la Fiscalía indica que "tanto las declaraciones ministeriales como otros indicios -principalmente publicaciones y videos en redes sociales- forman parte de la investigación y están siendo procesadas y analizadas", debido a que la Valeria Márquez logró captar en video los momentos previos a su muerte.

Valeria Márquez y Vivian de la Torre

La joven realizó dos videos, uno horas antes de que ocurriera el feminicidio y otro más en el que se observa el asesinato. En uno de los videos, su empleada, a quien se ha identificado como Ericka, le dice que un sujeto la fue a buscar para entregarla un regalo, pero que como Valeria no estaba dijo que regresaría.

Entre los comentarios, la tiktoker señala que posiblemente la iban a "levantar", pero también se dice que una de sus amigas, Vivian de la Torre, le envió un café y un peluche. De la Torre ha pedido a los fanáticos de Valeria que cesen sus comentarios en su contra, pues ella no es responsable del feminicidio.

Se filtra supuesto chat del feminicido de tiktoker Valeria Márquez

Valeria Márquez, Vivian de la Torre y otras amigas tenían un chat en el que compartían mensajes, pero además se han filtrado conversaciones de ese chat, en el que Valeria habría compartido videos para sus amigas. Pero circula una conversación, cuya veracidad no puede ser comprobada hasta ahora, en el que dos personas dice lo siguiente:

- Hay Vivi a mí me a miedo. Si me hacen algo también

- No te harán nada, sólo encárgate de no estar a lado de Vale cuando lleguen. Apaga su teléfono cuando llegue

- Hay bueno confío en ti, pero me da miedo en todo esto

El chat ha cobrado notoriedad en redes sociales, debido a que los nombres coinciden con los de las influencers, Valeria Márquez y Vivian de la Torre.