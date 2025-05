FGR investiga desaparición de videos sobre el caso de los 43 de Ayotzinapa

Con la reciente captura de la expresidenta Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, la Fiscalía General de la República investiga la destrucción de los videos que captaron a los estudiantes de Ayotzinapa, quienes fueron desaparecidos.La presidenta Claudia Sheinbaum informó que es uno de los temas que le han planteado los familiares de los normalistas.

“De todas manera, la investigación la hace la Fiscalía General de la República que, en particular de este caso de esta persona, que es algo como me he estado reuniendo con los familiares, algo que ellos preguntaban".

Investigan desaparición de videovigilancia en Palacio de Justicia

“¿Qué fue lo que pasó?, algunos de los autobuses en los que viajaban los jóvenes se detuvieron en el Palacio de Justicia y después desaparecieron los videos del Palacio de Justicia, presuntamente sí existían, pero se borraron, según la Fiscalía Especializada lo que está investigando es por qué esos videos se borraron y ésa es la presunta acusación que se le está haciendo a la entonces Presidenta del tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (...) por qué esos videos se habían borrado”, explicó en la Mañanera de este 16 de mayo.

Desde Palacio Nacional, la presidenta reiteró su postura, desmarcando al hoy Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien ha sido señalado.

“El caso de Omar se ha explicado muchas veces y él lo puede volver a explicar, que él no estaba en Guerrero en aquella época, ahí no veo ningún problema”, agregó.

El 26 de septiembre, 43 normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos fueron capturados y desaparecidos cuando viajaban con rumbo a la Ciudad de México.

