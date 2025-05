Falta sensibilidad de las autoridades tapatías con las familias afectadas por incendios en la Zona Industrial

Las autoridades municipales en Guadalajara deben de ser más sensibles ante la tragedia que han vivido vecinos por los incendios en la Zona Industrial, los cuales terminaron por afectar por lo menos tres viviendas que fueron alcanzadas por las llamas, consideró la regidora tapatía por Morena, Mariana Fernández, luego de las declaraciones que realizó la alcaldesa, Verónica Delgadillo, sobre que el municipio busca la autogestión y regulación de las empresas, además de deslindarse posibles sanciones a las empresas involucradas.

Aclaró que, si el ayuntamiento es el que determina si se otorga o no una licencia de algún giro comercial o industrial, también es responsable de las revisiones paulatinas de las industrias, y más si manejan materiales peligrosos.

“Entiendo que no sé si a cada año, pero al final de cuentas, cuántos negocios vemos que multan, que clausuran, y todo eso, porque no tienen extinguidores, porque la ruta no está iluminada, porque no cumplen con cosas de protección civil”, mencionó.

“Entendemos que esto pudo haber sido, yo no soy una instancia investigadora, pero se presume que fue culpa o responsabilidad de la propia empresa pero también hay que tener la propia sensibilidad de apoyar a la gente que perdió sus viviendas”.

El fuego afectó varias viviendas en la comunidad. FOTO: Archivo.

Aseguran que el gobierno de Guadalajara puede hacer revisiones

Según el Artículo 46 del Reglamento de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos para el municipio de Guadalajara, menciona las acciones que se deben seguir en estos casos.

“La Coordinación municipal podrá realizar de oficio o como resultado de algún trámite o solicitud formulada a petición de parte interesada, visitas de verificación, con el objeto de acreditar el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención establecidas en la Norma Técnica, las Guías Ejecutivas y demás normatividad aplicable”.

Buscan evitar que vuelvan a darse este tipo de situaciones. FOTO: Archivo.

¿Qué acciones ha tomado el gobierno de Guadalajara?

Por tal motivo, la edil adelantó que presentará en la próxima sesión de Ayuntamiento un punto de acuerdo para solicitar que se mejoren las capacitaciones a empresarios en materia de protección civil.

“Estaremos presentando un punto de acuerdo importante para que estos protocolos se actualicen y sobre todo, se les brindan las capacitaciones a las empresas que se encuentran dentro del municipio en temas de protección civil. Porque claro que es un tema que regula el Ayuntamiento, que el Ayuntamiento tiene que estar revisando que las empresas tengan actualizados sus protocolos, pero sobretodo capacitando a cualquier empresa para temas de protección civil”, añadió.