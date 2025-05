EU tiene como prioridad incautar armas: Claudia Sheinbaum

Como parte de la coordinación bilateral, Estados Unidos tiene como prioridad frenar el tráfico ilegal de armas, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum. Desde Palacio Nacional, la mandataria recordó el episodio del operativo Rápido y Furioso, donde llegaron cientos de armas al país, provenientes de Estados Unidos.



“Es algo del diálogo que hemos tenido, por primera vez Estados Unidos tiene como una de sus prioridades incautar armas de Estados Unidos a México, en el pasado fue al revés, con el Rápido y Furioso metieron armas a México con la idea de que un día iban a detener a personajes a personas de la delincuencia organizada.



“Ahora, están haciendo trabajo bajo solicitud nuestra, desde la primera llamada que tuvimos con el Presidente Trump, de incautar armas, ayer hubo una incautación”, aseguró en la Mañanera de este 16 de mayo. En Texas, los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que realizaban operaciones de salida en el puerto de entrada de Del Río confiscaron 15 armas y cargadores.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la embajada de Estados Unidos aclaró que agencias de ese país no participan en operaciones de seguridad en México cómo se difundió en algunos medios de comunicación. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo federal recordó que algunos medios de comunicación difundieron erróneamente que que agentes ICE y la HSI participaron en el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de droga en México.



“El día de ayer la embajada de Estados Unidos hizo una aclaración de que en efecto, no participa ninguna agencia de los Estados Unidos en operaciones en México, que hay coordinación, que colaboración, incluso la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República está certificada por agencias de los Estados Unidos, pero no tienen operaciones en México, no participan”, señaló.