Claudia Sheinbaum llama "discriminatoria" la propuesta para fijar impuestos a las remesas

El gravamen del 5 por ciento a las remesas, que pretenden los senadores republicanos de Estados Unidos, es discriminatorio, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum. En la Mañanera de este 16 de mayo, la mandataria señaló que este impuesto también estaría violando el Tratado para Evitar Doble Tributación México-Estados Unidos, vigente desde 1994.

“Es un gravamen a los envíos de mexicanos, tengan papeles o no, que están en Estados Unidos a sus familias, de igual manera es para los residentes de otras nacionalidades (...) no estamos de acuerdo con este impuesto.

Pidió a los paisanos que envíen cartas a sus congresistas para señalar que es discriminatorio este gravamen.

Además, sugirió que deben aplicar impuestos a los que más tienen y no a los que menos tienen. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, explicó la situación.

“Los flujos que mandan los paisanos hacia sus familiares, ya fueron gravados. Si se le pusiera este impuesto, sería doble tributación (...) implicaría una discriminación en términos fiscales, los tratados de doble tributación una de las cosas que buscan evitar es que, por ejemplo, los trabajadores mexicanos allá paguen bajo las mismas condiciones de los trabajadores estadounidenses”, sostuvo en Palacio Nacional.

Critican propuesta para imponer impuesto a remesas

El artículo 24 de dicho Tratado apunta que: los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija o que sea más gravoso que aquél a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, especialmente respecto de residencia.



FOTO: Heraldo de México

Tan sólo en 2024, las remesas alcanzaron 64 mil 700 millones de dólares, equivalentes al 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en México. Incluso, las remesas juegan un papel fundamental en varios estados. Por ejemplo, en Chiapas representa el 16 por ciento del PIB estatal o 14 por ciento en Guerrero. Además, las remesas llegan a representar el 20 por ciento del ingreso familiar.

Senadores republicanos plantearon un proyecto denominado The One, Big, Beautiful Bill del 5% sobre el monto de las remesas que envían las y los migrantes. Dicha propuesta ya avanzó en una Comisión; aún le falta otra Comisión y ser discutido en el pleno para definir si se avala o no. El jefe de unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, abundó sobre la doble tributación.

“Nosotros no tenemos ningún impuesto dirigido a los estadounidenses y en este caso pues sí habría un impuesto que estaría diferenciando entre estadounidenses y mexicanos”, señaló.

Embajador mexicano se reunirá con congresistas para frenar impuesto a remesas

Juan Ramón de la Fuente Ramírez, secretario de Relaciones Exteriores informó que el embajador Esteban Moctezuma se reunirá con integrantes de la Cámara de Representantes para defender la posición de cancelar el gravamen a las 5% a las remesas.

Como lo mencionó la presidenta @Claudiashein, continuaremos reuniéndonos con congresistas estadounidenses para argumentar sobre la propuesta de gravar las remesas con un 5 %. pic.twitter.com/Bup36pBegq — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) May 15, 2025

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el secretario Juan Ramón de la Fuente indicó que ya se envió una carta a la Cámara de Representantes para esgrimir los argumentos de México sobre la doble tributación, el carácter discriminatorio de esta medida y la violación a tratados internacionales.

“La carta que usted instruyó que se mandó de inmediato a este grupo, el embajador Moctezuma también en atención a sus instrucciones se ha estado reuniendo por separado con diversos grupos de representantes esgrimiendo la posición de México, las razones que aquí les hemos compartido, porque no estamos de acuerdo”, explicó.

El secretario Juan Ramón de la Fuente dijo que México estará atento al avance de la propuesta de gravamen a las remesas y su avance en el Senado de Estados Unidos para realizar la defensa de los derechos de los connacionales.

edg