Ciclista muere tras ser arrollado por un tráiler en Tultitlán, fue “aventado” por un repartidor: VIDEO FUERTE

En plataformas digitales circula un video en el que se aprecia el momento exacto en el que un ciclista que circulaba tranquilamente por una transitada vía de Tultitlán, Estado de México pierde la vida luego de ser arrollado por un tráiler tras ser víctima de una imprudencia cometida por un repartidor, el cual, se mostró más que indiferente después de lo sucedido, por lo que, como era de esperarse, este caso generó una gran indignación en redes sociales.

Fue a través de distintas páginas de denuncia ciudadana donde se difundió el video del fatal accidente en cuestión, sin embargo, se precisó que estos hechos no ocurrieron recientemente, sino en julio de 2022, además, se mencionó que la difusión del clip se realizó con la intención de darle visibilidad al caso, el cual, a casi tres años de ocurrido no ha tenido avances significativos.

El conductor de la camioneta retiró su unidad de la zona para deslindarse del accidente. Foto: FB: DossierIzcalli

Así fue el momento exacto del accidente que dejó un ciclista muerto

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede apreciar que una camioneta que transportaba lácteos se encontraba estacionada sobre el Boulevard Tultitlán Poniente debido a una aparente falla mecánica, momentos después aparece a escena un ciclista que fue identificado como Alejandro Campos de 29 años, quien se dirigía a su trabajo en un gimnasio de la zona, no obstante, justo cuando pasaba junto a la referida unidad de carga se abrió la puerta de esta por lo que terminó siendo proyectado hacia uno de los carriles centrales donde fue arrollado por un tráiler que iba pasando por la zona perdiendo la vida de forma inmediata.

El conductor de la camioneta de lácteos baja de su unidad y se percata claramente de lo sucedido, sin embargo, se mostró indiferente y abrió el cofre de su unidad por unos segundos, al cerrarlo se encamina hasta donde estaba su compañero y juntos realizan una inspección de la puerta después de lo sucedido y es ahí donde toman la decisión de mover la camioneta en reversa para dejarla fuera de la escena, una vez que se alejaron descienden de la unidad y regresan hasta dónde quedó el cuerpo del ciclista, el cual, ya había sido rodeado por distintas personas.

ud83dudea8ud83dudea8ud83dudea8 u00bfAccidente u homicidi0? Un ciclista perdiu00f3 la vida tras ser arrollado por un tru00e1iler, luego de que una camioneta... Posted by Asnopolis on Thursday, May 15, 2025

No hubo personas detenidas por este fatal accidente que dejó un ciclista sin vida

Eduardo Campos, padre del ciclista fallecido en estos desafortunados hechos, señaló para “El Sol de México” que la Fiscalía del Estado de México abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, sin embargo, el caso no ha tenido avance alguno pese a que ellos mismos se encargaron de presentar distintos videos de lo sucedido, además, señaló que no hubo personas detenidas por estos hechos, debido a que las empresas a las que pertenecen los vehículos involucrados no proporcionaron información sobre los conductores.

El padre de Alejandro Campos también señaló que el gimnasio donde trabajaba su hijo no lo reconoció como su empleado, por lo que hizo un atento llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se pueda obtener justicia para su hijo.