Una extradición pendiente y 2 homicidas sentenciados: las claves del caso Javier Valdez, periodista asesinado hace 8 años en Sinaloa

Un sombrero y unos lentes englobados bajo el nombre de Javier Valdez Cárdenas se han vuelto, en los últimos 8 años, un símbolo de lucha y búsqueda de justicia por el periodista mexicano que un 15 de mayo de 2017 fue asesinado a balazos al salir de las instalaciones del Semanario Río Doce en calles de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Fue este jueves, precisamente a 2,920 días del asesinato, que el gremio periodístico e integrantes de la organización civil Artículo 19, así como Reporteros Sin Fronteras (RSF) tomaron la vía pública y encabezaron una manifestación sobre Paseo de la Reforma en las inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos en México. ¿La exigencia? Pedir la extradición de Damaso López Serrano, alias "El Mini Lic", acusado de ser el autor intelectual del homicidio de Valdez Cárdenas.

Luego del mitin realizado en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, fueron mismos integrantes de Río Doce, en compañía de organizaciones civiles, los que entregaron una carta dirigida hacia el embajador estadounidense Ronald Johnson, donde se pide su apoyo para que Damaso López Serrano sea extraditado a México. En la movilización de este jueves se señaló que pese que la solicitud de extradición del "Mini Lic" se hizo en 2020, no ha habido avances.

El Mini Lic quedó en prisión en el año 2017 luego de que se entregara a las autoridades de los Estados Unidos, donde tiempo después se declararía culpable de conspiración para distribuir sustancias controladas como metanfetaminas, cocaína y heroína, con fines de importación ilegal.

Sin embargo en 2022 el juez Dana Sabraw le concedió su libertad al considerar que ya había terminado su sentencia, aunado a que ha sido catalogado como un testigo colaborador hacia los Estados Unidos, un ente que ha brindado información sobre las organizaciones criminales.

Incluso, durante su etapa en libertad antes de ser recapturado en diciembre de 2024 por intentar traficar fentanilo, ofreció entrevistas para diversos medios, donde aprovechó el espacio para rechazar aquellas acusaciones que lo vinculan con el asesinato de Javier Valdez Cárdenas.

"Dicen que lo hice porque él (Javier Valdez) sacó una nota donde me llama pistolero, pero pues mira, si yo quisiera matar a cada persona que me dice borracho, drogadicto... Mi mujer me dice cosas peores y sigo con ella. ¿Y si me conociera y dijera la verdad? ¿Y si yo fuera así, un gatillero de poca monta? ¿Pues qué voy a hacer si sí lo soy?", declaró Mini Lic para la Revista Proceso