Seis municipios de Chiapas confirman casos de gusano barrenador

Al menos seis municipios de la costa de Chiapas registran casos de gusano barrenador desde hace dos meses. Se trata de Pijijiapan, Mapastepec, Acacoyagua, Tapachula, Villa Comaltitlán y Huixtla. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Barba, confirmó que en el estado se contabilizan 487 casos de los 869 registrados en el país.

Es en Huixtla donde los ganaderos han detectado más reses infectadas pero han tenido que curarlas con sus propios medios. Bernabé Ramírez del ejido Sinacal, se percató que una de sus becerras tenía la enfermedad.

"La novilla parió y me percaté que andaba un poco así como tristona y me di cuenta que traía una herida. Con calma, revisé la herida y me di cuenta que tenía unos gusanos, entonces en ese momento le habló un amigo médico veterinario, el que me ve mi ganado, y pues me dijo cómprate el negasunt en spray y en polvo.

“En ese momento me fui a la cabecera municipal, lo compré y estando allá me marca el médico, me dice si me das tiempo, vamos y revisamos. Venimos con el médico, trajo unas pinzas, revisamos la herida y sacamos un gusano barrenador, le sacamos tal vez como 50", explicó.