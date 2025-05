Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación comparecerá ante la Jucopo de la Cámara de Diputados

El próximo jueves 22 de mayo, comparecerá ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO), la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para atender temas de la agenda nacional.

Así lo informó, el titular de la JUCOPO, Ricardo Monreal Ávila, quien señaló en la conferencia Legislativa del Pueblo que ya está confirmado también, en otro momento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y está en pláticas con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Además, informó que están planteando llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones, después de la elección del Poder Judicial, en la primera quincena de junio, en la cual abordarán 19 iniciativas de ley, entre ellas, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, pendientes en la Cámara baja.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO), Ricardo Monreal, rechazó que se encuentre en la llamada Lista de Marco, en la que se encuentran políticos mexicanos a los que Estados Unidos, presuntamente les vaya a quitar la visa, como sucedió con la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, por presuntos nexos con el crimen organizado.

Monreal Ávila, comentó que es totalmente falso, y dijo estar muy tranquilo, que es un hombre que ha caminado siempre hacia adelante, ante la adversidad y señaló que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ya señaló que es información falsa, y aunque precisó que las descalificaciones en su contra continuarán, expuso que “el que nada debe, nada teme”.

“Entonces, estoy muy tranquilo porque el que nada debe nada teme; nunca he estado frente a un ministerio público en mis 44 años de vida política, nunca he estado frente a un juez, nunca he sido investigado de nada, aunque la calumnia me ha perseguido toda la vida, entonces estoy muy tranquilo y muy contento, porque va a seguir eso”, abundó.