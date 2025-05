Mega marcha y paro nacional de maestros 2025 | en vivo y ALTERNATIVAS VIALES

Este 15 de mayo de 2025, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizarán una mega marcha multitudinaria y el paro nacional en el marco del Día del Maestro, lo que complica la vialidad en la Ciudad de México.

A continuación te dejamos la ruta que se prevé que utilicen los profesores para su movilización de este jueves. De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los docentes realirán su movilización de la siguiente manera:

INICIO: A las 09:00 horas partirán del Ángel de la Independencia

RUMBO A: Zocalo de la Ciudad de Mexico.

MOTIVO: Realizan movilizacion y Planton en el marco del "Dia del Maestro", demandan: Abrogacion de la Ley del ISSSTE del 2007, Abrogacion de la Reforma Educativa del 2019, Reinstalacion inmediata de todos los trabajadores cesados, aumento salarial del 100% directo al salario base y homologación de las prestaciones.

Vialidades afectadas por la mega marcha de maestros del 15 de mayo de 2025

Paseo de la Reforma

Avenida de los Insurgentes

Eje Central

Avenida Juárez

Avenida Hidalgo

Alternativas viales por la mega marcha de maestros del 15 de mayo de 2025

Viaducto Miguel Alemán

Circuito Interior



Marchas y movilizaciones de HOY, jueves 15 de enero

SOCIEDAD CIVIL EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES.

HORA: 10:30 hrs.

LUGAR: Estación “Salto del Agua”, línea 1 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM).

RUMBO A: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

MOTIVO: Marcha “En Defensa de los Animales de Compañía”, para exigir un alto en el país a los miles de casos de maltrato, tortura y asesinato de animales Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo organizaciones sociales y activistas.

ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (ANUEE).

HORA: 09:00 hrs.

LUGAR: Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Marcha “La Educación y la Electricidad son Derechos ¡No Mercancías!”, para exigir una audiencia con la Ejecutiva Federal, a fin de que dé solución a sus demandas: renacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social justa, condonación de adeudos; así como por el derecho humano a la electricidad y el desistimiento de las denuncias penales interpuestas por la CFE ante la FGR, además de solución a los conflictos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

NOTA: Se incorporan a la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que parte del Angel de la Independencia.



ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA Y POPULAR POR PALESTINA.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Palacio de Bellas Artes

HORA: 16:00 hrs.

LUGAR: Café “Josefina” en Dr. Erazo No. 62, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

HORA: 17:00 hrs.

LUGAR: Zócalo de la Ciudad de México (Campamento de la CNTE).

MOTIVO: En el marco del “77º Aniversario de la Nakba” (Expulsión masiva de palestinos de sus tierras tras la creación del Estado de Israel), realizarán diversas actividades en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir un alto genocidio.



EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100.

H0RA: 12:00 hrs.

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen el pago del finiquito por liquidación del 28%, intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/100



ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ASTINVI).

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Secretaría de Vivienda en Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco.

MOTIVO: Solicitan aumento salarial, homologación, retiro voluntario y creación de plazas Observaciones: Se prevé el estallamiento de la huelga por el cumplimento de sus demandas y el cierre total de las áreas de atención ciudadana de la Secretaría de Vivienda en las 16 alcaldías.



SOCIEDADES CIVILES ORGANIZADAS DE XOCHIMILCO.

HORA: 16:00 hrs.

LUGAR: Predio “La Pioja” Av. Cuauhtémoc y Axomulco, Col. Barrio San Pedro, Alc. Xochimilco.

MOTIVO: Mitin “Barrio San Pedro, ¡No está Solo!”, en contra de la construcción de la “Utopía” dentro del Centro Deportivo Xochimilco, ya que viola sus derechos, usos y costumbres, principios de información y consulta ciudadana.



MEXICANOS QUE APOYAN A PALESTINA.

HORA: 16:30 hrs.

LUGAR: Embajada de los Estados Unidos de América en Av. Paseo de la Reforma No. 305, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: En el marco del “77º Aniversario de la Nakba” (Expulsión masiva de palestinos de sus tierras tras la creación del Estado de Israel), realizarán el mitinperformance “¡Trump Stop The Genocide vs Palestine!”, para exigir que se cumpla con las resoluciones de la ONU y la petición del Vaticano de un alto al genocidio.



EX TRABAJADORES DE PEMEX.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Palacio Nacional.

MOTIVO: Solicitan audiencia con funcionarios de la Presidencia para tratar el tema de prestaciones laborales y basificación.



MOVIMIENTO INDÍGENA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RENOVACIÓN DE ARTESANOS ZAPATISTAS A.C., UNIÓN DE TRADUCTORES E INDÍGENAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan espacios para la venta de sus artesanías en la vía pública.