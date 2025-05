Más de 3 mil 600 elementos preparados para atender inundaciones en CDMX

Más de tres mil 600 elementos capitalinos están listos para atender los estragos que puedan causar las lluvias propias de la temporada en la capital del país.

Al dar inicio al plan de Seguridad Hidrometeorológica para la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, señaló que, de acuerdo con el calendario oficial, la temporada de lluvias inicia este 15 de mayo, para lo cual ya se han preparado diversas estrategias, principalmente de prevención, para evitar graves afectaciones en las vialidades de la CDMX.

En conferencia de prensa, detalló que el objetivo es prevenir y atender las posibles inundaciones en un tiempo récord, para lo cual se vigilan los puntos críticos y se realiza un monitoreo de lluvias en tiempo real.

Asimismo, se han alistado 110 vehículos de emergencia tipo caja seca, hércules, grúas de brazo, todoterreno, entre otros, para resolver las denuncias.

Esparza Hernández explicó que el objetivo es aplicar el protocolo cuando la lluvia intensa llegue a los ocho milímetros en seis horas o niveles altos en drenaje profundo y realizar el vaciado del sistema después de las lluvias.

José Mario Esparza Hernández, señaló que, de acuerdo con el calendario oficial, la temporada de lluvias inicia este 15 de mayo/Créditos: Frida Valencia

Reveló que hay una especial presencia de elementos en Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Gustavo A Madero, donde se ha detectado mayor incidencia; no obstante, afirmó que desde el C5 se vigila toda la capital a fin de atender de manera oportuna cualquier emergencia pluvial.

Asimismo, remarcó que ha habido una labor preventiva, donde se han realizado cinco mil 573 trabajos de desazolve, es decir, 93.50 por ciento de la meta planteada; además, se tiene la presencia de más de mil técnicos operativos distribuidos en plantas de bombeo, 18 presas, 217 compuertas de control, entre otros, para mitigar los efectos de las lluvias.

Reconoció que, para abonar a esta labor, se tiene contemplado adquirir más de 160 equipos por parte del Gobierno capitalino y continuar con la actualización de los atlas de riesgo.

En su mensaje, Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Protección Civil, adelantó que diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad sumarán esfuerzos para salvaguardar a los capitalinos, pues ya se cuenta con un protocolo de actuación donde se precisan los recursos materiales y humanos para atender los efectos que puedan causar las lluvias intensas. Existe una coordinación territorial a través de campamentos divididos en cinco regiones, los cuales cuentan con el apoyo de tres mil 600 elementos de la Segiagua, Bomberos, Secretaría de Obras y alcaldías para atender las emergencias/Créditos: Frida Valencia

Para ello, existe una coordinación territorial a través de campamentos divididos en cinco regiones, los cuales cuentan con el apoyo de tres mil 600 elementos de la Segiagua, Bomberos, Secretaría de Obras y alcaldías para atender las emergencias.

Comentó que el objetivo es contar con una sola plataforma de información oficial para conocer las anomalías, reducir los tiempos de respuesta y evitar la duplicidad de las acciones; no obstante, también hizo un llamado a la ciudadanía a poner de su parte para evitar afectaciones.

En ese sentido, pidió no verter grasas corrosivas al drenaje, no tirar basura en calles, no dejar que se acumule tierra u hojarasca, no tirar colillas, mantenerse pendientes de la información oficial y, de ser necesario, dirigirse a un refugio temporal. Se han realizado cinco mil 573 trabajos de desazolve, es decir, 93.50 por ciento de la meta planteada/créditos: Frida Valencia

Durante la firma de la actualización del Protocolo de Manejo de Lluvias, Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, mencionó que la temporada de lluvias podría finalizar el 31 de octubre de este año, y celebró que por primera vez, Hidalgo sea contemplado en la estrategia, pues el programa abarca la atención de 41 estructuras del Valle de México, algunas de las cuales, por la capacidad de su afluente, llegan hasta el Río Tula.

Finalmente, señaló que de parte de Conagua se invirtieron 380 millones de pesos para rehabilitar 26 estructuras, entre las que destaca la Laguna Casa Colorada, que duplicó su capacidad.

CS