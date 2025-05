Llega Ron Johnson, embajador de EU en México, a la CDMX

La tarde este jueves llegó a la Ciudad de México, Ron Johnson, nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país. Lo recibió Mark Johnson, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en México.

La representación diplomática estadounidense posteó en su cuenta de X a las 13:55 horas sólo una fotografía de la llegada. No incluyó ninguno mensaje.

El nuevo embajador Ron Johnson tiene un perfil diferente a su antecesor Ken Salazar, quien concluyó su gestión distanciado primero del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y después con la presidenta Sheinbaum Pardo por el tema de la elección judicial y la detención de Ismael “el mayo” Zambada.

El nuevo representante diplomático del gobierno de Donald Trump inicia su gestión en medio de las negociaciones entre ambos gobiernos por temas como aranceles al sector automotriz, acero y aluminio.

En representación del canciller De la Fuente recibí a Ronald Johnson, embajador de uD83CuDDFAuD83CuDDF8 en uD83CuDDF2uD83CuDDFD, quien inicia su misión diplomática. Le di la bienvenida a nuestro país y reiteré el interés del @GobiernoMX por fortalecer el diálogo y la cooperación con respeto a nuestras soberanías. pic.twitter.com/oRVSWhfOaT — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) May 15, 2025

¿Cuándo entregará cartas credenciales el nuevo embajador de EU en México?

Además, existe la polémica de si agentes estadounidenses presuntamente participaron en un operativo en México para desmantelar laboratorios de droga.

En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el lunes 19 de mayo Johnson, le presentará sus cartas credenciales como nuevo embajador.

“Hoy llega el embajador, el lunes lo vamos a recibir con otros embajadores que hay que entregar sus cartas y vamos a platicar”, dijo en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

En la mañanera de este miércoles, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que la relación con el nuevo embajador Johnson será de colaboración y de respeto.

El 13 de mayo en una ceremonia en Washington, D.C, el vicepresidente estadounidense, J.D Vance, tomó juramento a Johnson, un ex coronel retirado, ex boina verde, ex oficial de la CIA. También fue embajador en El Salvador.