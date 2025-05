Hallan a mujer embarazada colgada de un árbol, su ex es el principal sospechoso

El pasado martes 13 de mayo las autoridades del municipio tabasqueño de Centla fueron alertadas por el hallazgo del cuerpo de una mujer embarazada colgado de un árbol, además, la víctima presentaba signos de tortura, por lo que, como era de esperarse, este atroz crimen provocó una gran conmoción entre la sociedad choca.

Fue en un paraje de la ranchería de Gregorio Méndez en la localidad de Villa Vicente Guerrero donde ocurrió el hallazgo del cuerpo de una mujer embarazada que se encontraba colgada de un árbol, la cual, tenía los ojos cubiertos, estaba amordazada y se encontraba maniatada, por lo que en cuanto arribaron las autoridades correspondientes se abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

Ana Patricia tenía 38 años de edad. Foto: X: LaDenuncia_Tab

La víctima fue identificada como Ana Patricia May de 38 años de edad y de acuerdo con los testimonios de sus familiares para distintos medios locales, fue la tarde del lunes 12 de mayo la última vez que la vieron con vida, pues salió a realizar algunos cobros y ya no regresó, además, se informó que salió sin celular, al cual, recibió distintos mensajes amenazantes, por lo que se alertó a las autoridades de la situación y fue al siguiente día cuando hallaron su cuerpo colgado en un árbol.

Señalan al ex de Isabel como el principal sospechoso del feminicidio

De acuerdo con distintos medios locales, el testimonio de Isabel May, el padre de Ana Patricia, fue clave para que las autoridades tabasqueñas llevaran a cabo la detención de Luis “N”, ex pareja de la mujer embarazada que fue colgada de un árbol pues habría revelado que el sujeto habría estado detrás de los mensajes amenazantes que recibió la mujer de 38 años de edad previo a su asesinato, además, trascendió que la ruptura de su relación se originó debido a múltiples episodios de violencia familiar, no obstante, pese a que ya no estaban juntos habría seguido acosándola, además, al momento de su detención se le encontró en posesión de un arma blanca.

Luis "N" es el principal sospechoso del feminicidio de Ana Patricia. Foto: X: LaDenuncia_Tab

Luis “N” permanece bajo el resguardo de las autoridades tabasqueñas y se espera que sea en las próximas horas cuando se determine su situación jurídica.

Como era de esperarse, el feminicidio de Ana Patricia May provocó una gran conmoción entre la población tabasqueña, prueba de ello es que distintas organizaciones condenaron enérgicamente el caso y exigieron a las autoridades actuar con celeridad para que se haga justicia, por su parte, el gobierno municipal de Centla también lamentó los hechos y confirmó que los tres niveles de gobierno están colaborando en las investigaciones correspondientes.