Dan el ÚLTIMO ADIÓS a Tania, mujer trans asesinada en Ciudad Juárez: "mataron a la persona más noble"

Familiares y amigos de Tania, mujer trans asesinada y abandonada en un terreno baldío de Chaveña, Ciudad Juárez, Chihuahua, se unieron el pasado 14 de mayo para exigir justicia por el feminicidio de la mujer. De acuerdo con los reportes oficiales del caso, la víctima habría perdido la vida como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, el cual habría sido derivado de diversos golpes que sufrió, mientras que su cuerpo fue localizado el pasado 10 de mayo del presente año.

Medios locales informaron que el funeral de la mujer se llevó a cabo en un domicilio de la colonia Puerto Anapra, desde donde sus familiares se pronunciaron en contra de la violencia contra la comunidad LGBT+ y aprovecharon para pedir a las autoridades que el crimen no quede impune y se identifique a las personas que agredieron a Tania, puesto que, hasta ahora, no hay personas detenidas en relación con este hecho violento.

Una de las primeras personas en pronunciarse en redes sociales por este crimen violento fue una joven identificada como Monserrat, quien dijo ser hija de Tania y ha pedido justicia por el feminicidio: "no se por dónde empezar, te quiero, siempre estaré orgullosa de ti de lo que fuiste, por qué a pesar de tu orientación sexual fuiste el mejor MA-PA que me dio la vida, sé que estás en un lugar mejor, descansa en paz papá. No te merecías irte de esa manera tan cruel", se lee en una publicación de la mujer compartida en Facebook.

Familiares de Tania lamentan su feminicidio

La hija de la mujer trans ha pedio justicia por el homicidio. Foto: Facebook Criztal

"Soy Monserrat soy hija de la persona transgénero que hace unos días encontraron, lamentablemente falleció el sábado, me mataron a la persona más noble y más buena él no le hacía daño a nadie, les pido una oración para que le pueda descansar su alma y les doy las gracias aquellas personas que se manifestaron por la manera tan cruel en la que le arrebataron la vida a mi papá (conocido como "Tania") ruego por que se haga justicia y no quede impune este delito. Te amo papá", agregó Monserrat en su emotivo mensaje de despedida compartido en redes sociales.

Los reportes sugieren que Tania fue brutalmente golpeada por un grupo de personas. Su cuerpo, aún con vida, fue encontrado el 10 de mayo en un terreno baldío. Vecinos de la zona reportaron lo sucedido y solicitaron la presencia de autoridades locales. Sin embargo, aunque la mujer fue llevada a un hospital local, no sobrevivió. Tania falleció mientras recibía atención médica en el Hospital General.

Autoridades indagan en el feminicidio de Tania

La mujer trans fue asesinada en Ciudad Juárez. Foto: cuartoscuro.

Tras realizar una autopsia de ley, las autoridades determinaron que Tania falleció como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, el cual habría sido ocasionado por los golpes que recibió. De igual manera, las autoridades reportaron que no se encontraron indicios de agresión sexual contra la mujer, pese a que los primeros reportes sugirieron que este habría sido el presunto móvil del crimen. Por ahora, las autoridades continúan investigando el caso, para dar con los responsables de la agresión.

Por su parte, la familia de Tania ha denunciado que el crimen habría sido consecuencia de un acto de transfobia, pues, según sugieren, la mujer no tenía enemigos y tenía una relación estable, por lo que temen que haya sido ocasionado por su identidad de género. Se espera que en las próximas horas se de a conocer más información sobre el feminicidio de Tania.