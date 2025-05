"Cuídense mucho de esas", amiga de Valeria Márquez reprocha reacción de Vivian de la Torre y empleada

Temblando y llorando, una joven que se identificó como amiga de Valeria Márquez señaló directamente a la mujer que trabajaba en el negocio de la víctima, así como a Vivan de la Torre, la otra influencer, quien fue una de las últimas personas con quien la tiktoker conversó antes de ser asesinada el martes 13 de abril de 2025.

La joven, visiblemente afectada, señaló a ambas mujeres por su reacción, luego del crimen de Valeria Márquez, quien a su vez fue reina de belleza, abjo el título de Miss Rostro 2021. La chica de sólo 23 años fue asesinada al interior de una estética de su propiedad por un sicario, que se hizo pasar por repartidor de comida.

Sin embargo, previo a que fuera asesinada Valeria Márquez estuvo transmitiendo en directo y en dicho material se escucha que una mujer la convence de que quedarse en el lugar, a pesar de que el sicario ya había ido a buscarla, incluso la tiktoker comentó que quizá la iban a "levantar".

Además, Vivian de la Torre le envió un regalo a su amiga, lo que sus fans han señalado como sospechoso, a pesar de que la tambipen influencer ha pedido que paren dichos señalamientos en su contra, pues ella asegura que no tuvo nada que ver con el feminicidio de Valeria Márquez.

"Si le echamos cabeza y me vale madres si lo ve la morra, bien que sabe que no se vengan a hacer las víctimas, tú crees que una persona normal viene y le pausa así el celular nomás, o sea esa no es una reacción ormal, tú te olvidas que la morra está en vivo, te olvidas de todo y la agarras pero a ella, tú qúe vas a saber si eres la siguiente, te sales a correr, pero no la morra bien tranquila porque claro que sabía que no le iban a hacer nada", dijo la mujer que difundió su testimonio.