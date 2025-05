Contra viento y carencia: así fue la vida de una maestra rural en Chihuahua

Dicen que hay oficios que son profesiones y otros, vocaciones. Por ejemplo, el periodismo, requiere más del conocimiento técnico que da el profesar los principios éticos. Pero la vocación, que conlleva el sacrificio y la alegría de vivir por ello, está reservada a ciertas labores.

Sin duda, una de ellas es la del magisterio. Para muestra, la larga carrera frente a las aulas de clase del norte del país de Sabina Méndez, una profesora que durante 28 años formó a cientos de ciudadanos de bien en las etapas más cruciales de la infancia.

“No te voy a decir como a veces muchas personas dicen: ‘yo desde chiquita ya quería ser, o fue la maestra’. No. Me empezó a dar el gusto por el magisterio porque los papás de mi bolita en la secundaria, tres de ellos, eran maestros. “Para empezar, mi papá nos dejó cuando tenía como 8 años y de hecho pues mi mamá, con sacrificios, sacó las carreras de nosotros”, señala la docente, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

Sueños de juventud

Sabina tenía 15 años de edad cuando decidió apuntarse a la Normal Fronteriza de Mexicali, Baja California, siguiendo los consejos de sus amigas, cuyos papás ya dedicaban su vida al magisterio.

“En aquel tiempo salías joven de la Normal, porque entrabas saliendo de la secundaria y brincabas directito a la normal. Llevábamos el bachillerato integrado. Yo todo eso lo desconocía, pero pues yo tenía 15 años y el problema fue con mi mamá de que no me quería dejar ir a Mexicali porque ahí estaba la Normal Federal Fronteriza. “Me fui a Mexicali en el 73, hice un examen y nunca apliqué para hacer examen a la prepa de Tijuana. Y resulta que pues que no paso la prueba, fue la peor experiencia en mi vida. Buscándome ahí en las listas y pues nada”, detalla.

Pero no se dio por vencida, y tras pasar un semestre en una academia privada, intentó nuevamente entrar en la escuela de sus sueños, lo cual consiguió al segundo intento. Pero esto era solo el inicio de su camino.

“En ese tiempo egresamos muchísimos maestros en Mexicali y pues que les dan a los primeros en Bahía de Los Ángeles, que fue de lo más cerca, nadie en Mexicali, ni un poquitito en Tijuana. El caso es que la mayoría no nos dieron plaza hasta octubre, hasta mediados de octubre y nos dieron a escoger tres estados. “Nos mandaron una documentación y en el caso que le llegue su plaza, escoja tres estados. Era de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, no me acuerdo si Colima. El caso es que yo dije, ‘No, pues yo escojo Sonora, Sinaloa y Chihuahua’”, recuerda.

Sabina fue destacada a una ranchería en el municipio de Parral, Chihuahua. Foto: Gobierno de Chihuahua

El mundo del campo

Al final, quiso el destino que el siguiente episodio en la vida de la joven profesora estuviera en Chihuahua, a donde llegaron más de 40 profesores recién egresados de la Normal bajacaliforniana.

“Llegamos a Chihuahua bien chamacos, de 20 a 21 años, y la verdad no sabíamos cuál iba a ser nuestra suerte, ya ves el estado tan grande que es. Y obvio no nos iban a dejar en la ciudad porque con los maestros es como un juego de mesa, vas acercando a los que ya tienen más años a las ciudades y los que tienen menos años, los nuevecitos, los mandan a las comunidades. “A las dos semanas llegó el día en que todos nos despedimos. A unos los mandaron a Cuauhtémoc, a otros los mandaron a otros lugares en Chihuahua. A mí me mandaron a Parral, a mí y a un grupo de compañeros”, rememora, entusiasmada.

Sabina recuerda entre risas una anécdota en la que coincidieron cinco maestras bajacalifornianas con cinco profesores neoleoneses, quienes iban seguros de tener mejores escuelas por recomendaciones que llevaban. Al final, las maestras consiguieron sitios más cercanos a la ciudad chihuahuense de Parral.

“Total que llegamos de madrugada a Parral con un fríazo horrible. Y uno de profesor apenas egresado y sin pago, pues no tiene mucho dinero. Te habían dado para sobrevivir un poquito de tiempo mientras nos pagaban, porque pues tardan sus dos meses y medio. “Mi escuela estaba a 2 horas y media al noroeste de Parral. Para llegar era a pie o esperar que entraran las trocas, porque a mí y a mi compañera, una que estaba en mi salón, la buena suerte, nos tocó relativamente juntas”, narra.

Una gasolinera cercana a la Mina La Prieta, una de las principales productoras de minerales de la zona, era el último punto bien comunicado de la región. A partir de allí, el transporte dependía de los pies, caballos o la buena voluntad de los vecinos.

“Nos fuimos a ese lugar, por ahí pasaban todas las trocas de ranchos que estaban mucho más internados que el mío, y el mío estaba a dos horas y media, se llamaba San Andrés de los Ramírez. “Ya sabían que íbamos a llegar porque en aquel tiempo todas las noticias las pasaban por una estación de radio que oía la gente. Entonces, pues nos llevaron en una troca para dejarnos en el entronque, ahí nos iban a recoger los padres de familia de los ranchitos donde íbamos”, detalla.

La zona de la Mina la Prieta era uno de los sitios más importantes. Foto: Gobierno de Chihuahua

Un tesoro natural

La impresionante naturaleza de esta región chihuahuense fue lo primero que cautivó a Sabina, quien estaba acostumbrada al mar de su Baja California natal. Esa imagen fue la que la recibió en lo que sería su hogar por año y medio.

“Se veía hermoso el paisaje, se veían muchos muchos árboles muy bonitos y allá a lo lejos como unas cinco o seis casitas y más allá arriba en una lomita se veía una casita. Me despedí de mi amiga, ella se fue para el sur, yo para el norte. “Llegué yo a la comunidad, me recibieron con mucho cariño porque el que habían tenido era maestro, me platicaron maravillas de él. Nada más que decían que casi no enseñaba porque le gustaba mucho tocar la guitarra”, señala.

La pobreza del sitio contrastaba con su belleza natural. Sin pizarrón y con bancas casi improvisadas, el salón en el que la joven profesora debía instruir a sus 10 alumnos, de distintas edades, era menos que pobre.

“El techo era de bastidor de tela: hacen un marco de madera alrededor, ponen la tela, la estiran y la pintan. Ese fue mi primer día en el rancho. La segunda sorpresa fue que no había agua, tenía que ir a la noria y allá sacar agua en el pozo. Tenía que caminar un promedio de siete, ocho cuadras en el campo para ir a sacar agua para bañarme. “¿Y para lavar la ropa? Pues ahí están los arroyos, profe. Tuve que aprender a lavar en el río, las manos se me rajaron bien feo, porque hay que saber tallar en la piedra. Y pues yo llevaba mi ropita de nylon, más o menos, porque pues yo desde Tijuana arreglé mi ropa, no pensé que me iban a mandar a un rancho”, cuenta.

Incluso una cuestión sencilla, como ir al baño, era totalmente diferente en este sitio. De acuerdo con lo que recuerda Méndez, los lugareños no podían hacer letrinas debido a la dureza del sitio.

“Con todas esas faltas de recursos, aún así saqué mis grupos y pues aprendí a atender a los niños que el de primero les ponen actividad, luego los de segundo les revisaban la tarea, mientras los de tercero abren la página, en esta página, los de cuarto. La verdad me gané el cariño de la gente porque pues era muy sencilla. “Unos niños de primero que veían unas páginas algo de la playa y el mar, asombrados porque pues no conocían el mar. Yo les llevaba postales de Tijuana, de las playas para que se dieran una idea de cómo de cómo es el mar y cuando regresé en diciembre, porque estuve año y medio”, explica.

Regreso por amor

Luego de acostumbrarse a la vida sencilla del campo en Chihuahua, de disfrutar las idas al cine y a los restaurantes de Parral y a comer los quesos y los frescos productos que compartía con los habitantes de San Andrés de los Ramírez, Sabina decidió volver a casa.

“En el 79 me cambié a Tijuana, porque pues yo tenía mi novio acá de 6 años y ya ves, uno que se enamora y ya quería regresar. Bueno, pues aquí entre a Tijuana y ya pues ahí fue otra historia porque ya trabajé en la ciudad, pero aún así la escuela tenía muchas carencias”, explica.

Positiva como es, nunca se dejó vencer por las adversidades. Allí donde faltaba algo, con pasión, entusiasmo y mucha inteligencia, la ejemplar profesora daba muestras de que nada es imposible, si se trabaja con entusiasmo.

“Acá en Tijuana estuve del 79 hasta cuando me fui, en el 2007. Pero los primeros años en la escuela no rendía lo suficiente, tenía muchos problemas. Mis niños estaban chiquitos, se me enfermaban, me enfermaba yo, tenía muchos problemas con mi esposo y no rendía lo suficiente. Faltaba mucho. Pero ya después empecé a ver la luz. “La verdad me entregué por completo a mi trabajo, a mis alumnos y de ahí cambiaron todas mis expectativas de lo que es una maestra, la verdad. Después me cambié a otra escuela y ahí estuve del 90 al 2007”, añade.

Al final, la satisfacción de haber marcado la vida de cientos de personas y sus familias, de educar con respeto, amor y comprensión a sus pupilos y nunca haber permitido la violencia en sus aulas, es algo que marcará la leyenda de esta valiente mujer, entregada a su vocación.