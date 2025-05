Chihuahua capta 322 millones de dólares en remesas anuales

Chihuahua se posicionó en el segundo lugar en captación de remesas entre los estados de la frontera norte del país con 322 millones se dólares anuales, aunque a nivel nacional alcanzó el 15° puesto, mostró el Centro de Información Económica y Social (CIES), con datos del Banco de México (Banxico).

Tras el anuncio del presidente Donald Trump de grabar con un 5%, las remesas que se envían a México, la noticia en sí, ha generado infinidad de reacciones, sobre todo de aquellos beneficiarios que reciben estas remesas, producto del trabajo de los mexicanos, en los Estados Unidos, sin importar su estatus legal

Chihuahua registró 322 millones de dólares anuales en remesas

Nuevo León fue la entidad de la zona norte con la mayor cantidad de remesas, al acumular 323.2 mdd; seguido por Chihuahua, Baja California con 318.7 mdd, Tamaulipas con 216.9 mdd, Coahuila con 213.3 mdd, y Sonora con 196.3 mdd. Los principales municipios receptores de remesas en el estado son : Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral.

Senado rechaza impuesto a remesas

Por su lado, el Senado de la República ha rechazado tajantemente la propuesta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para imponer un impuesto del 5 por ciento en las remesas que envían los migrantes a México.

La iniciativa, que forma parte del proyecto The One, Big, Beautiful Bill, fue presentada por el republicano Jason Smith, que contempla modificaciones fiscales para detener el flujo de dinero "de los contribuyentes hacia los inmigrantes ilegales". Adán Augusto López, presidente del Senado, señaló que todos los trabajadores de Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, pagan diariamiente sus impuestos, pese a no tener derecho a políticas sociales.

