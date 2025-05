Abuelo de Valeria Márquez afirma que no sabía cómo murió su nieta; pide justicia por el feminicidio de la tiktoker

La tiktoker mexicana Valeria Márquez, quien fue asesinada el pasado 13 de mayo durante una transmisión en vivo dentro de su salón de belleza “Blossom Beauty Lounge”, ubicado en Zapopan, Jalisco, fue despedida por sus familiares en una ceremonia que era privada para el público en general.

Durante el funeral, el abuelo paterno de Valeria, visiblemente afectado, compartió unas breves palabras en una entrevista, expresando su desconcierto y dolor ante la trágica pérdida de su nieta.

"No me dijeron, no sabía nada", explicó el adulto mayor al ser cuestionado sobre cómo se enteró de lo ocurrido.