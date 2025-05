Valeria Márquez: ¿quién terminó el en vivo tras el asesinato de la tiktoker en Zapopan?

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco investiga el feminicidio de la modelo y creadora de contenido Valeria Márquez, quien tan solo en plataformas digitales como TikTok registraba alrededor de 90 mil seguidores. La joven de 23 años fue atacada a balazos al interior de su negocio en Zapopan mientras realizaba una transmisión en vivo, la cual fue cortada por una mujer que presuntamente sería una trabajadora identificada como Erika.

Horas antes de ser asesinada al interior de su salón de belleza conocido como "Blossom Beauty", ubicado sobre Avenida del Servidor Público, fue la misma creadora de contenido la que reveló en un live que su trabajadora Erika le avisó que alguien le había enviado un regalo. Sin embargo, "debido al alto valor", el repartidor no lo entregó y prefirió regresar hasta que la titular estuviera presente.

“Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Erika y me dice: ‘Oye, bebé, es que te traen algo y no sé qué, pero te lo quieren entregar a ti‘. Le dije: ‘Ah, es que yo llego como en una hora’, y que le dijo el repartidor: ‘Mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso’. ¿A mí quién me va a andar regalando algo?”, contó Valeria Márquez en su en vivo