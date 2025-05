Usuario de Costco denuncia que le rayaron su carro en el estacionamiento del supermercado

En redes sociales se volvió viral el testimonio de un joven, identificado como Rodrigo, quien denunció haber sido víctima de un incidente de tránsito dentro del estacionamiento de la cadena de supermercados Costco, esto en la sucursal de Angelópolis, en Puebla. De acuerdo con lo dicho por el usuario, él habría estacionado su auto en los cajones de estacionamiento de la tienda, pero al regresar a su vehículo se percató de que estaba rayado por completo. .

Rodrigo relató que esta acción habría sido ejecutada por otro usuario de la cadena de supermercado. Según lo dicho por el hombre, a través de un video, los hechos ocurrieron cuando llegó al establecimientoy esperó pacientemente a que otro cliente desocupara un cajón de estacionamiento. Justo en ese momento, otro conductor intentó ganarle el espacio, pero Rodrigo logró estacionarse primero, lo que molestó al otro automovilista.

El joven agregó que el otro hombre que intentó arrebatarle el lugar le reclamó airadamente, argumentando que “ya le tocaba” estacionarse, aunque claramente no estaba esperando ese espacio desde antes. La discusión entre ambos no pasó a mayores en ese momento, y Rodrigo decidió ingresar al establecimiento para realizar sus compras, dejando al otro conductor buscando otro cajón de estacionamiento para poder dejar ahí su unidad.

Cliente de Costco denuncia daños a su carro

Sin embargo, al salir del Costco, descubrió que todo el costado izquierdo de su auto había sido rayado con lo que parece haber sido un objeto punzante. El daño, de acuerdo con lo dicho por Rodrigo, el daño fue visible en toda la carrocería y se aprecia que se realizó de manera intencionada, lo que confirma que no se trató de un accidente, sino de un acto deliberado por parte del otro conductor con el que tuvo el altercado minutos antes.

Rodrigo explicó que, al percatarse del daño, se acercó a preguntar a los trabajadores que resguardan el estacionamiento si habían visto algo. Para su sorpresa, los llamados "viene, viene" le confirmaron que el responsable había sido el mismo hombre con el que tuvo la discusión momentos antes. Además, admitieron que no intervinieron ni informaron en su momento por temor a que el sujeto los enfrentara o los acusara. Los testimonios de estos sujetos habrían molestado al usuario, quien ahora exige que Costco revise sus protocolos de seguridad, para evitar este tipo de incidentes.

Piden a la cadena mejorar su seguridad en los estacionamientos

La cadena no se ha pronunciado sobre el caso. Foto: Costco México.

El joven añadió que también intentó levantar una queja con los viene viene, pero fue informado de que el establecimiento no podía hacerse responsable, ya que los daños ocurrieron en el estacionamiento y debía presentar una denuncia contra el agresor. No obstante, Rodrigo sentenció que la única información que tiene hasta él, hasta el momento, es que conducía un vehículo de la marca Kia, pero desconoce la placa para poder rastrearlo.

"Una persona se quiso meter y vean lo que le hizo a mi coche, todo un rayón. Fue un Kia Forte, la verdad desconozco las placas, no las vi. El chavo iba acompañado con su mamá. Solo le dije 'oye tenemos que respetar, el que llega primero va a tener el lugar'. Es indignante lo que está pasando en Costco, a plena luz del día. Hay varios viene viene que están aquí chécando y se pone al pleito conmigo, que no tiene responsabilidad. No está bien, amigo, quien sea que seas, no estuvo bien"