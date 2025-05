Sheinbaum destaca trabajo de Rosa Icela Rodríguez al frente de la Segob: "Da muchos resultados"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo este miércoles que Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, es una funcionaria que “da muchos resultados”.

En la conferencia de prensa matutina, explicó que el lunes visitó a la encargada de la política interna en su oficina en el complejo de Bucareli; sin embargo, dijo que la visita provocó muchos comentarios, ya que es común que los secretarios de Estado acudan a Palacio Nacional.

“Me invitó Rosa Icela, se hizo todo un… Fue a Gobernación, porque normalmente la secretaria de Gobernación viene a Palacio Nacional y Rosa Icela me dijo, ¿no conoces la? Quiero que conozcas mi oficina, entonces un acuerdo que teníamos, pues lo llevé allá y estaban algunos compañeros también en la reunión, pero no hay nada en particular, especial de la visita”, explicó.