Sheinbaum cuestiona a oposición por pedir que Marina del Pilar no participe en mesas de seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó que la oposición en Baja California pida que la gobernadora Marina del Pilar Ávila (Morena) no participe en las mesas de seguridad luego de que Estados Unidos le revocó la visa. En la conferencia de prensa matutina, dijo que no tiene conocimiento si el gobierno estadounidense tomó la misma medida con otros gobernadores y funcionarios del gobierno.

Señaló que la Embajada de Estados Unidos no emite información sobre las razones, ya que clasificó la emisión de la visa como un asunto privado.

"¿Y por qué? ¿Qué argumento tienen? Lo que sabemos es lo que ella informa de que le fue retirada la visa y la Embajada de Estados Unidos dice, a ver, todo lo que tiene que ver con las visas es un asunto privado", acotó.

A la gobernadora y a su esposo les revocaron la visa. Foto: Gobierno BJ

Información sobre visas es "privado", señala Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum Pardo indicó que no es que no quiera dar información la Embajada de EU, “sino que ellos tienen una regla sobre el tema del visado en donde dicen, bueno, a ver, ese tema no se comparte porque es un asunto privado. Eso es todo lo que sabemos”.

La mandataria mexicana criticó que la oposición, “que entregaron al país" y además "permitieron la injerencia", ahora no quieren que la gobernadora de Baja California no participe en las mesas de seguridad.