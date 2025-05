Quién es Vivian de la Torre, amiga de Valeria Márquez, tiktoker asesinada en vivo

#ULTIMAHORA

Al parecer, la influencer #ValeriaMarquez ya sabía que sería atacada ese día. En video previo menciona "we, a lo mejor me iban a matar", "me iban a levantar o qué" "me quedé preocupada".

Horas más tarde fue asesinada por los mismos sujetos. uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/BOIyR2dW4j https://t.co/MOFXF8sfhh