Presunto violador de tres menores con autismo podría quedar en libertad, afirman familiares de las víctimas

Felipe “N” presuntamente violó a al menos tres menores con autismo en el Centro de Atención Múltiple (CAM) Matutino, en Xalapa, Veracruz, pero podría salir de prisión en junio próximo, lo que es considerado una injusticia por las familias de las víctimas.

La señora Miriam, mamá de un adolescente de 16 años con autismo y debilidad intelectual, indicó que su hijo fue abusado por su profesor Felipe “N” en el CAM, ubicado sobre la calle Amanecer sin número, de la colonia Bella Vista.

El sujeto fue acusado de pederastia agravada, pero podría salir de prisión tras vencer el plazo de prisión preventiva oficiosa por un año con 3 meses que le dictó un juez de control en marzo de 2024. La mamá de la víctima acusó una presunta complicidad de autoridades en el caso, donde los familiares de los menores exigen que haya justicia.

“Esto no ha sido un hecho aislado, sino que constantemente en Fiscalía han tratado de retrasar este proceso, no sabemos cuál sea el motivo del apoyo a este señor y tenemos el temor de que en el mes de junio, en la próxima audiencia se cumple la prisión preventiva y tenemos miedo de que por algún recoveco legal salga libre””, expresó la señora .

El abogado de las víctimas, Marco Rodríguez, solicitó apoyo de la prensa para denunciar este caso de violaciones sexuales contra menores con discapacidad, vinculado a una red con varios implicados, alegando retrasos de la Fiscalía en la investigación desde 2023.

Felipe “N” está acusado de pederastia agravada, primero se denunció por violencia y maltrato psicológico y físico, tanto al maestro como a la anterior directora del CAM, Andrea Lourdes, y la psicóloga Hilda; sin embargo, con el paso de los días los niños manifestaron que habían sido abusados sexualmente.

El hijo de Miriam fue víctima durante el ciclo 2022-2023, cuando se presentó la denuncia y se le hicieron las pruebas periciales pertinentes, las cuales dieron positivo a abuso sexual.

“El asunto que nos ocupa es de violaciones, además que desgraciadamente lo pusieron como pederastia agravada. Pero eso es una violación, aparte de la violación y la pederastia, es un delito que se presta para una asociación delituosa, ¿por qué? Porque aquí hay personas, la directora, la psicóloga, que están dentro de esto.

“Yo he entendido que ellas estuvieron filmando, bueno, no directamente ellas porque no lo puedo asegurar, pero sí se tomaron videos y fotos de los niños, de los abusos, y entonces pues es una red, entonces aquí hay asociación delictuosa”, enfatizó el abogado.