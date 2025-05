Filtran las ÚLTIMAS PUBLICACIONES que hizo Valeria Márquez antes de ser asesina a tiros en Zapopan

Las redes sociales se encuentran de luto tras el asesinato de Valeria Márquez, influencer y creadora de contenido originaria de Zapopan, Jalisco, quien fue asesinada la noche del pasado martes 13 de mayo. Ahora, a tan solo unas horas del crimen se han compartido las últimas publicaciones que la joven compartió previo a ser atacada, lo anterior mientras realizaba una transmisión en vivo desde su estética, Blossom The Beauty Lounge, ubicada en una plaza comercial de la ciudad.

El crimen ocurrió alrededor de las 18:30 horas del lunes 13 de mayo, cuando la joven de 23 años, realizaba uno de sus habituales lives para interactuar con sus más de 90 mil seguidores en TikTok. Durante la transmisión, se observa la llegada de un hombre que, de forma aparentemente inofensiva, se acercó a ella con un peluche, simulando un obsequio. Valeria, sin sospechar lo que estaba por ocurrir, lo recibió y en ese momento, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó en el pecho y la cabeza. La joven falleció al instante, aún con el peluche entre sus brazos.

Tras el homicidio, la Fiscalía del Estado de Jalisco emitió un comunicado informando que el caso será investigado bajo el protocolo de feminicidio. Según el reporte oficial, aunque los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, Valeria ya no presentaba signos vitales cuando llegaron. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia, y se está a la espera de que sus familiares realicen la identificación oficial.

Revelan las últimas publicaciones de Valeria Márquez

La última publicación de la joven en redes. Foto: IG / Valeria Márquez.

Entre las plataformas donde Valeria se expresaba, destacó TikTok, red social en la que compartió varios videos horas antes de su muerte. En sus publicaciones más recientes se ve a la joven escuchando música regional mexicana, particularmente resaltó que subió un video con canciones de Valentín Elizalde, con la siguiente descripción: "yo si sé lo que estoy pagando por eso ya no digo nada". También, compartió otro clip con el siguiente mensaje: "échale tierrita a ese asunto". Por ahora, los comentarios en sus videos se limitaron y la mayoría de sus videos ya fueron eliminados.

Sin embargo, fue en Instagram donde Valeria publicó su última imagen con vida. Se trata de una selfie tomada frente a uno de los espejos de su salón de belleza. La foto fue compartida tan solo un par de horas antes del ataque. En ella se le ve sonriente, ajena al desenlace que tendría ese día. Ahora, la imagen se ha llenado de comentarios de condolencias y peticiones de justicia.

¿Quién era Valeria Márquez?

La joven se mostraba como una amante del maquillaje. Foto: IG / Valeria Márquez

Hasta el momento, no se ha detenido a ninguna persona relacionada con el crimen y las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre los posibles móviles del asesinato. No obstante, miles de usuarios han expresado su indignación y han pedido que el caso sea investigado. Valeria era una tiktoker que acumulaba más de 90 mil seguidores gracias a sus videos sobre belleza, cuidado personal, tendencias y momentos cotidianos llenos de humor y carisma. La joven también era activa en Instagram, donde más de 70 mil personas seguían su día a día.

A través de sus publicaciones, Valeria solía compartir fragmentos de su vida personal, desde los looks que elegía para cada día, hasta momentos con amigos y las canciones de banda y corridos que disfrutaba. Se espera que en las próximas horas sus seres queridos den a conocer más información sobre el crimen. De igual manera, se espera que las autoridades avancen en las indagatorias para encontrar a los responsables.