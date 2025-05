Eliminan artículo de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión por su polémica propuesta: "aquí no hay censura"

El artículo 109, que había causado polémica en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ha sido eliminado de la iniciativa, informó el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, en la Mañanera de este 14 de mayo. En Palacio Nacional, el funcionario federal reiteró que no hay censura en este gobierno.

“El artículo 109, que causó ciertos malentendidos, para que no haya espacio de duda, aquí no hay censura (...) para que no haya ningún espacio de duda, se elimina”, informó en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Eliminan artículo 109

En meses pasados, la Agencia infirmó que el artículo 109 de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión atiende algo ya considerado en normas vigentes, por ejemplo, si una plataforma comercial incumple con leyes fiscales, la autoridad a cargo puede solicitar su bloqueo temporal. No tiene relación alguna con contenido y expresión en redes sociales.

Ley de Telecomunicaciones propone mayor cobertura para mexicanos

Con una cifra cercana a 15 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a la cobertura móvil o no tienen presupuesto para pagar el servicio, la nueva Ley de Telecomunicaciones, que es discutida en el legislativo, busca lograr la conectividad de este universo, reiteró Merino.

“Es una ley para conectar a todas las mexicanas y mexicanos, proporciona el marco normativo que va a permitir llegar a una meta de conectividad (...) el mensaje esta es una ley para conectar a mexicanos y mexicanas, a los 15 millones que no tienen datos”, sostuvo.

