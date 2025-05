Denuncian golpes y malos tratos contra abuelitos en asilo de San Luis Potosí | IMÁGENES FUERTES

Los golpes, burlas y malos tratos que sufren los abuelitos que se encuentran en el asilo Santa Sofía, ubicado en la calle Fray Diego de la Magdalena 855, en la capital potosina, fueron evidenciados por usuarios en redes sociales.

Mediante fotos y videos publicados en redes sociales, se puede ver cómo los encargados de velar por la seguridad y el bienestar de los adultos mayores los someten a tratos indignantes.

En las imágenes se puede ver cómo se burlan de la situación de los abuelitos, los empujan e incluso una de las fotos más crudas muestra a una mujer mayor con contusiones graves en el área de los ojos.

Ante tales atrocidades, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí anunció que ha iniciado una carpeta de investigación de oficio e intentan ubicar el lugar donde fueron hechas las grabaciones, para dirigir las acciones penales en contra de quién o quiénes resulten responsables.

Luego de la conmoción que provocaron las imágenes en redes sociales, Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, aclaró que el asilo no es una institución de gobierno y que se ofrecerá ayuda a los adultos mayores afectados.

“Sobre el caso de los adultos mayores maltratados en la Residencia Santa Sofía, me parece indignante lo que está ocurriendo, este asilo no pertenece al Gobierno del Estado, es particular.

“Pediré a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí que tome cartas en el asunto y haga las investigaciones pertinentes y urgentes, porque necesitamos una vejez digna para nuestros adultos mayores, cero tolerancia al maltrato”, señaló en su cuenta oficial en la red social X.