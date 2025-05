¿Cuándo termina la temporada de araña violinista en México?

La araña violinista, conocida científicamente como Loxosceles, es una de las especies más temidas en México debido a la peligrosidad de su veneno, aunque existen más de 50 mil especies de arañas en el mundo, solo unas 200 representan un riesgo para los humanos, y la violinista es una de las más peligrosas.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta especie puede ocasionar daños severos en la salud e incluso la muerte si la mordedura no se atiende a tiempo, este arácnido de ocho patas se caracteriza por su color café o pardo y por una marca en forma de violín en su cefalotórax, lo que le da su nombre.

En México, se le encuentra durante todo el año, pero su presencia aumenta durante ciertos meses sobre todo en la temporada de lluvias, especialmente en los meses de mayo, junio y julio. Las condiciones de humedad provocan que estas arañas busquen refugio en lugares oscuros y tranquilos dentro de las viviendas.

Es común hallarlas en armarios, detrás de muebles, sótanos, clósets o sitios con poca ventilación y limpieza, por lo que es importante mantener una buena higiene en el hogar, evitar acumular objetos y revisar rincones oscuros con regularidad.

Araña violinista

Créditos: Archivo El Heraldo de México

¿Qué síntomas provoca la mordedura de una araña violinista?

Aunque su mordedura no es tan letal como la de la viuda negra, sí requiere atención médica inmediata, el veneno de la Loxosceles puede causar reacciones graves en el cuerpo. Entre los principales síntomas destacan:

Dolor intenso en la zona afectada.

Enrojecimiento, seguido de inflamación.

Fiebre, náuseas, dolor abdominal y vómito.

En casos severos, necrosis del tejido, que puede derivar en lesiones profundas.

Revisa todos los rincones de tu casa

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Si no se atiende a tiempo, el veneno puede dañar tejidos de forma significativa, en niños pequeños y personas mayores, los efectos suelen ser más intensos. Aunque la tasa de mortalidad no es alta, alrededor del 18 por ciento en los casos más graves, no debe subestimarse.

LA