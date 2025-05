Autoridades de Nayarit rechazan intentos de privatizar playas: llaman a denunciar

Ante el aumento de denuncias en redes sociales sobre la supuesta privatización obstaculización de ventanas al mar en diferentes destinos del estado, el secretario de turismo en Nayarit, Enrique Suárez del Real Tostado, dijo que es necesaria la denuncia porque no debería haber limitación ni prohibición de acceso a las playas.

"No vamos a tolerar, no solo de quien venga de otra parte del mundo, sino o el empresario nacional que quiera privatizar una playa y que no deje pasar a un turista a una ventana al mar, el gobernador nos dio la instrucción para llegar con toda la reglamentación para objetar este tipo de situaciones porque las playas son públicas" declaró Suárez del Real Tostado.