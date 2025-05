Así despiden a Valeria Márquez, influencer asesinada durante transmisión en Zapopan | EN VIVO

La noche del martes 13 de mayo se reportó el asesinato de Valeria Márquez, una joven influencer de 23 años originaria de Zapopan, Jalisco, de acuerdo los primeros reportes de las autoridades, Valeria fue víctima de un ataque armado mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza, ubicado en una plaza comercial en la colonia Jardines del Valle.

Valeria se encontraba realizando un en vivo, como solía hacerlo diariamente, cuando varios sujetos ingresaron al establecimiento con el aparente pretexto de entregarle un regalo y permitió el acceso a los hombres que fingía ser repartidor, desenfundo un arma para dispararle directamente en la cabeza y el pecho.

Tras cometer el ataque, los agresores huyeron rápidamente a bordo de una motocicleta. El atentado quedó parcialmente registrado en la transmisión en vivo que la influencer estaba realizando al momento del ataque, una empleada logró interrumpir la grabación poco después del disparo, algunos fragmentos del video fueron capturados por seguidores y posteriormente difundidos en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades continúan investigando el caso y no han confirmado la identidad del autor material, una de las líneas de investigación apunta a que la expareja de Valeria podría estar involucrada, aunque no se han presentado pruebas concluyentes.

