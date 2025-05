Alerta por onda de calor en México: estos estados evalúan suspender clases por calor sofocante

La intensa onda de calor que recientemente entró a México ha llevado a las autoridades educativas a considerar la suspensión de clases en varios estados para proteger la salud de estudiantes y docentes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que esta onda de calor continuará afectando el noreste, oriente y sureste de México hasta al menos el 20 de mayo de 2025. Por ello, se recomienda a la población seguir medidas de prevención, como mantenerse hidratado, usar ropa ligera, aplicar protector solar y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor calor (de 12:00 a 18:00 horas).

Ante este escenario, la ciudadanía debe mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones para proteger su salud durante esta temporada de calor extremo.

Algunos estados han anunciado que analizan la posibilidad de suspender clases; sin embargo, se recomienda a padres de familia y docentes a estar atentos a los comunicados oficiales para conocer las actualizaciones sobre el calendario escolar.

En caso de suspensión, se promoverán alternativas como clases en línea o actividades educativas desde casa para garantizar la continuidad del aprendizaje.

Con temperaturas que superan los 45 °C en varias regiones del país, algunos estados están evaluando la suspensión de clases presenciales debido a las condiciones climáticas extremas.

Según reportes recientes, en Nuevo León, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación, está analizando la infraestructura de los planteles educativos para determinar si son aptos para operar bajo estas condiciones.

“Estaremos muy de cerca con la Secretaría de Educación para poder evaluar las escuelas que no cuentan con las condiciones adecuadas para que estén los niños al interior, pero tendrán que ser muy específicas y no podremos hacer una recomendación general de suspensión de clases, a menos que, las condiciones de los planteles no lo permitan (realizar las clases)”, dijo ayer la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín.